Fatih Erbakan: Seçime müstakil olarak gireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 Genel Seçimleri öncesi ittifaklar hakkındaki kararını açıkladı.

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizi 21. asrın Erbakanları olarak selamlıyorum. Sizleri sadıklar, kardelenler ve bu hak davanın delileri olarak selamlıyorum.

Erbakan hocamız 1960 yılında bu kutlu davayı başlattı. Allah ondan razı olsun.

Yeniden Refah Partimiz kısa zamanda büyük bir yol almıştır.

Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Yeniden Refah Partisi yapıcı muhalefet anlayışıyla, Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeyen vakarlı duruşuyla çok kısa sürede milletimizin teveccühüne mashar olmuştur.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAK KARARINI AÇIKLADI

14 Mayıs Pazar günü olan seçime herhangi bir ittifak olmadan müstakil olarak girme kararı aldık. Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz.

ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim.