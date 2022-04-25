Fatih Erbakan, iktidarı rakamlarla vurdu

Haber: Murat Aydın / www.aydinses.com / İSTANBUL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Milli Görüş Lideri rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak" dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Avcılar'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, eski başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anarak sözlerine başladı. Salonda bulunan gençler tarafından Mücahik Erbakan sloganıyla desteklenen Erbakan Türkiye'yi Milli Görüş'ün yönetmesi gerektiğine dikkat çekti.

Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'nin Milli Görüş ile yönetilmemesi halinde karşılaşılacak durumlarla ilgili sözlerini hatırlatan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak. Ahlaki erozyonu da ifade ediyordu dördüncü madde olarak ama burada ekonomik konulara ağırlık vereceğimizden dolayı üç madde üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

Vatandaşların, Necmettin Erbakan ve Milli Görüşe olan vefa borcunu Yeniden Refah Partisi'ne oy vererek ödeyeceklerini dile getiren Fatih Erbakan, şunları ifade etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız. Belediyelere, bakanlıklara, külliyeye ve bütün kamu kuruluşlarına tek bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak. 'Kamu tek' hesabıyla, yani havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak. Faiz giderleri en aşağı seviyeye getirilecek ve en kısa süre içerisinde sıfırlanacak. AR-GE başkanlığımızın çok titiz çalışmalarla ortaya koymuş olduğu, 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızda yazan, 15 adımla bir senede borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız ve bu aziz milleti kaynakla buluşturacağız."

ADALETİN BU MU AK PARTİ?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, iktidarı ser sözlerle rakamlar vererk eleştirdi. Erbakan “Bir tarafta 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş birden alan Ak Parti bürokratları, maaşlarının toplamı ayda 150 bin-200 bin liraya ulaşan eski milletvekilleri, genel müdürler, diğer tarafta 1100 TL. emekli ikramiyesi… İnsanın ‘Adaletin bu mu Ak Parti?’ diyesi geliyor.” dedi.

Dr. Fatih Erbakan, 13 milyondan fazla emeklinin, önce umutlandırılıp sonra bayram ikramiyelerine zam yapılmamasına ilişkin de açıklamada bulundu.

‘Sadece 3 ayda faize 77 milyar TL. ödendi’

İktidarın sadece 3 ayda 77 milyar TL. faiz ödemesi yaptığını hatırlatan Erbakan, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede herhangi bir artış olmayacağını ve ikramiyenin 1.100 TL. olarak belirlendiğini açıkladı. Bir yanda 5 holdinge yıllık 48 milyar TL. ödeme, faize sadece 3 ayda tam 77 milyar TL. ödeme, bir diğer tarafta 10 milyonluk makam araçlarına binen bakanlarımız, diğer tarafta ise son 5 yılda sadece ‘yüzde 10’ artan emekli bayram ikramiyesi… 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın işçiye memura verdiği yüzde 100’lük, yüzde 200’lük maaş zamları, BAĞ-KUR emeklisine yapılan yüzde 320’lik maaş zamları nerede, Ak Parti iktidarının işçi, memur ve emekliye verdikleri nerede?!”

‘Emekli ikramiyesi enflasyona göre 5000 TL. olmalıydı’

‘Emekli bayram ikramiyesinin sadece enflasyon kaybını giderebilmek için dahi 5000 TL. olması gerekirdi.’ diyen Fah Erbakan, “Böyle bir ikramiye, asgari ücretin dahi çok altında maaş alan emeklinin biraz da olsa nefes almasına vesile olurdu. Matematik ortada, hesap ortada, adalet kavramı ortada ama bunların hiçbirisini göz önünde bulundurmayan bir iktidar da ortada…

Biz Yeniden Refah Partisi olarak en kısa zamanda geleceğiz ve ‘Önce Millet’ anlayışıyla hem EYT mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız ve hem de emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘RÜŞVETTEN, YOLSUZLUKTAN VE İSRAFTAN ATEŞTEN KAÇAR GİBİ KAÇACAĞIZ’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, iftar yemeğinde “İktidara geldiğimizde geçmişte Millî Görüş tarihinde yapıldığı gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız. Rüşvetten, yolsuzluktan ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız ve bizim iktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat kalmayacak.” dedi.

Milletin 8 milyar doları Lübnanlı imtiyazlılara aktarıldı

Kamuoyunda çok tartışılan Türk Telekom özelleştirmesi üzerinden hükümeti eleştiren Erbakan, “Yerli imtiyazlılara milyarların aktarıldığı yetmedi bir de Lübnan’lı imtiyazlılara kaynak aktarma dönemi başladı. Ülkede millet, mazot zammı ile boğuşurken, elektrik faturamı nasıl öderim diye düşünürken, esnaf siftah edemiyorken, vatandaş taneyle salatalık, kaşıkla salça alıyorken; milletin 8 milyar dolarını göz göre göre Lübnanlı imtiyazlılara aktardılar.” ifadelerini kullandı.

Yeni Seçim Sistemi iktidarlarını devam ettirmeye yetmeyecek

Ak Partinin yeni seçim sisteminide eleştiren Dr. Fatih Erbakan, “Yeni Seçim Sistemi düzenlemesi, az oy alan partilerin ittifakta olsalar bile milletvekili çıkaramamalarını sağlamak, seçim kurulu başkanlarını Ak Partililerden belirlemek, daha az oyla Cumhur İttifakı’nın daha çok milletvekili çıkarmasını sağlamak, Cumhurbaşkanına propaganda avantajı sağlamak için yapıldı. Ancak tarihimizin en ağır ekonomik krizi karşısında yıllık yüzde 124’lük enflasyon, fahiş elektrik ve doğalgaz faturaları, bu akaryakıt fiyatları ile ne kadar kendilerine avantaj sağlamak isterlerse istesinler iktidarlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. İktidar artık uzatmaları oynamaktadır, bu ağır ekonomik tablo ile toplumun yüzde 45’i aç, yüzde 90’ı yoksul iken ve her geçen gün alım gücü düşer iken artık bu millete verecekleri bir şey kalmamıştır.” şeklinde konuştu.

Millî Görüş iktidarında denk bütçe yapacağız

‘Teşkilatlarımızın fedakâr çalışmaları, davamızın bereketi, Allah'ın yardımıyla ve milletimizin ferasetiyle Millî Görüş yapılacak ilk seçimde iktidara gelecek” diyen Fatih Erbakan, izleyeceğimiz politikaları şöyle açıkladı:

“Millî Görüş iktidarında biz ilk olarak denk bütçe yapacağız. Hiçbir kamu kuruluşu, bakanlık veya belediye gelirinden daha fazla gidere sahip olamayacak. Millî Kaynak Paketlerimizle yıllık 150 milyar dolarlık kaynak üreteceğiz. Bu kaynaklarla birlikte Yeniden Refah iktidarında faiz giderlerinin düşürülmesi, israfın önlenmesi ve imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının bırakılması ile çok ciddi bolluk ve bereket dönemi başlayacaktır. Asgari ücretli, emekli ve memura yüzde 100 zamla ile işe başlayacağız. Erbakan Hocamızın ağır sanayi hamlesinden 45 sene sonra biz de üretim, ihracat, istihdam ve teknoloji hamlesi başlatacağız. 81 ile yüzlerce proje kitabımız ile bunun da planı hazır.”

Rüşvetten, yolsuzluktan ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız

İktidara geldiğimizde Millî Görüş tarihinde olduğu gibi ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine’ asacağımızı ilan eden YSP Lideri Dr. Fatih Erbakan, ‘Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsaydı onun cezasını kendi ellerimle verirdim’ diyen Peygamber Efendimizin hassasiyetini bütün devlet kurumlarında hakim kılacağız. Rüşvetten, talandan, yolsuzluktan ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız ve bizim iktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat kalmayacak. Kamuda işe alımlarda bugün olduğu gibi akrabalık, yandaşlık, hemşerilik değil ehliyet, liyakat geçerli olacak. İşin ehline verilmesi bizim inancımızın, Millî Görüş’ün bir gereğidir. Devlet millete hizmet için var olduğu ve insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle gardiyan devlet anlayışı yerine, vatandaşını coplayan kolunu bacağını kıran bir devlet anlayışı yerine vatandaşını vergi ile zamla suyunu çıkaran bir anlayış yerine ‘garson devlet yani vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını hâkim kılacağız.” diye konuştu.

YSP Başkanı Erbakan, yeni nesillerin doğudan batıya İslam kardeşliği bilinciyle yetişmesi; Türkün, Kürdün, Alevi ve Sünni’nin 1000 senedir kardeş olduğu gibi bundan sonra da kardeş olması için bu şuurla yetiştirilmesi için çalışmalar yapacağımızı söyledi.

İftar programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal, Zafer Emanetoğlu, Erkan İlyas Helvacı ve partililer katıldı.