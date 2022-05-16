Fatih Erbakan: Bizi iktidara dış güçler değil halkımız taşıyacak

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Bizim bazı partiler gibi televizyon kanallarımız, gazetelerimiz yok. Yüzlerce belediye baskanımız, mecliste milletvekillerimiz yok. Ama arkamızda bu ülke insanının desteği var. Bizi iktidara dış güçler, küresel sermaye değil halkımızın desteği taşıyacak. Yeniden Refah Partisi halkın iktidarını kuracak.” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin 2. Olağan İl Kongresi için Kocaeli’ye geldi. Ayağının tozuyla sabah saatlerinde katıldığı Zonguldak Ereğli ilçe Başkanlığı kongresi sonrası Kocaeli Büyüksehir Belediyesi’nin gerçeklestirdigi 12. Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Fatih Erbakan, daha sonra kongrenin düzenlendiği Atatürk Kapalı Spor Salonuna geldi.

Bizi iktidara halkımız taşıyacak

Yeniden Refah Partisi’nin bu ay itibariyle en çok üye kaydeden siyasi parti olduğunu hatırlatan Erbakan, salondaki coşkulu kalabalığa şöyle seslendi:

“Millî Görüş’ün ikinci kırk yılında, milletimizin görüşü Milli Görüş yanardağ gibi patlıyor. Geçen ay Yargıtay verilerine göre, en çok üye kaydı yapan siyasi parti biziz. Bizim televizyon kanallarımız, kuvvetli propaganda araçlarımız yok. Devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini almıyoruz. Mecliste siyasi parti grubumuz, milletvekillerimiz yok. Ama arkamızda bu ülke insanının desteği var. Bizi iktidara dış güçler, küresel sermaye değil halkımızın desteği taşıyacak. Yeniden Refah Partisi halkın iktidarını kuracak.”

‘Bu hızla giderse borcumuzun faizi milli gelirimizi aşacak’

Toplam borcumuzun faizle birlikte milli gelire oranının yüzde 70’e çıktığını söyleyen Erbakan, bu hızla giderse geleceğimizin de ipotek altına gireceği uyarısında bulunarak, “Bugün Türkiye’de faiz ödemelerinin toplamının milli gelire oranı yüzde 31’e çıkmıştır. 4 ay önce yüzde 19 iken bugün yüzde 31’e gelmiştir. 4 ay önce toplam borcun ana para ve faizle birlikte milli gelire oranı yüzde 57 iken bugün geldiğimiz nokta da yüzde 70’e çıkmıştır. Ne demek bu: Toplam borcumuz ana para ve faizle birlikte mili gelirimizin yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu sadece bugünün değil, geleceğimizin dahi ipotek altına alındığının çok acı bir göstergesidir. Eğer bu hızla giderse çok kısa bir süre içerisinde borcumuz milli gelirimizi aşacak. Hatta daha da felaket bir nokta belki de bir 10 sene içerisinde eğer bu tempoyla gidersek borcumuzun faizi yıllık milli gelirimizin üstüne çıkacak” değerlendirmesini yaptı.

‘Çağırmadık kendisi geldi’ diyen Suudiler’in peşinde koşuyorlar

İktidarın tam bir sıkışmışlık içinde olduğunu söyleyen Erbakan, iktidar için 1 milyar doların bile hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Devlet televizyonunda ‘Çağırmadık kendisi geldi’ demelerine rağmen tekrardan Prens Selman’ı aramak zorunda kalıyor. Hazine ve Maliye Bakanı koşa koşa Fas’a gidiyor oradan Londra’ya geçiyor tam bir çaresizlik hali. Merkez Bankası başkanı değiştirerek, Hazine Bakanı değiştirerek, faiz düşürüp faiz artırarak, Fas’ta Londra’da dolaşarak, Kral Selman’ın peşinden giderek bu ekonomik buhrandan çıkabilmemiz mümkün değil!” şeklinde konuştu.

Aras: Biz ekmeğin büyüğünü milletimize yedireceğiz

Kongreye tek aday olarak giren mevcut il başkanı ve genel başkan baş danışmanı Mehmet Aras konuşmasında şu sözleri kaydetti;

“Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre partimizin şu anki oyu yüzde %13,4. Halk her yerde bize sevgisini gösteriyor. Bu sevgi Dr. Fatih Erbakan’ ı cumhurbaşkanı yapacak. İktidar yolun sonuna geldi. Sonları anavatan gibi olacak. Sözlerinin devamında sizinle bir belge paylaşacağım diyerek dikkatleri üzerine çeken Aras eline aldığı biri küçük, diğeri çok büyük iki ekmeği halka gösterdi. Şu anda bu küçük ekmek sizin diyen Aras, biz size işte bu ekmeği vereceğiz diyerek büyük ekmeği dinleyenlere gösterdi.