Erzurum Tanıtım Günleri'nde Davutoğlu'na Ambargo(!) ya tepki

İstanbul'da, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılış törenine, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun katılımı engellendi. Katılımın engellenmesi üzerine, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin ve partililer olaya tepki gösterdi.

BU YAPILAN NE DEVLET ADABINA YAKIŞIR, NE DE SİYASET NEZAKETİNE YAKIŞIR

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na Erzurumlul AKP'li siyasetçiler ve Vali tarafından uygulandığı öne sürülen ambargonun ardından Gelecek Partisiİstanbul İl Başkanı Şahin bir açıklama gerçekleştirdi. Şahin açıklamasında: "Erzurum Tanıtım Günleri'ndeyiz. Bugüne kadar İstanbul'da Gelecek Partisi olarak bütün sivil toplum kuruluşlarıyla çok iyi ilişkiler kurduk. Bugün burada Erzurum Valisi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu AK Partili yetkililer istiyor diye, bu ülkede başbakanlık yapmış bir ismin buraya gelmesi engellendi.

Erzurumlu hemşehrilerim, Erzurum Valisi adına ve Erzurumlu AK Partili yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır, ne de siyaset nezaketine yakışır.

Bu ülke artık bu anlayıştan, bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda.

Erzurumlu hemşehrilerimi bir kenara bırakıyorum, Erzurumlu hemşehrilerim bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayıbı ortaya koyan valiye, tüm siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum."

Ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "Ahmet Davutoğlu'nun programa gelmesini iktidar gücüyle engellediniz ama 'Erzurumluların gönlüne girmesini' nasıl engelleyeceksiniz? Erzurumlu hemşerilerimiz sizin adınıza utanmak zorunda değil!" ifadelerine yer verdi.