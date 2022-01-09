banner314

banner325

Son Dakika

Erdoğan’dan Tabipler Birliği'ne Turkovac tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Turkovac'ı hedef alan Tabipler Birliği’ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 09.01.2022, 01:41 Murat Aydın
Erdoğan’dan Tabipler Birliği'ne Turkovac tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Erdoğan halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Turkovac'ı hedef alan Tabipler Birliği’ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

63 MİLYON LİRA TASARRUF

Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonraki yıllarda malesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik.

Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bir zamanlar batıda yüksek hızlı trenlere binerdik ve rabbim nasip etti. Bütün mesele gönül meselesi. Biz azmettik, tevekkül ettik rabbim de bizlere bunu yapmayı nasip etti. Tamamladığımız 2368 kilometre yeni demiryolu hattına sürekli ilaveler yapıyoruz.

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede inşallah onu da açıyoruz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı ihracatımız açısından çok önemli bir proje. Bugün ayrıca çeşitli kurumlarımıza, belediyemize ve özel sektörümüze çeşitli açılışlarımızı yapıyoruz.

Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Elimiz boş gelmedik. Elimiz dolu dolu geldik. Futbol sahaları, spor salonları, yurtları, gençlik merkezleri de açıyoruz.

Toplamda 2 milyar 311 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin Karaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yola çıktığımızdan bu yana Karaman hep bizimle yürüdü. Karaman bütün bu sevgilere layık.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

Bizim vizyonumuz evlatlarımıza gururla sahip çıkacakları bir Türkiye bırakmaktır.

Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Bu değişimi yakalamakta kararlıyız.

Tek parti faşizme önümüzü kestiler. Vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Rahmetli menderestnen özala hepsini saf dışı bıraktılar. Ak Parti olarak bu oyunların her biriyle hepsiyle teker teker yüzleştik. Sizin desteğinizle alnımızın akıyla çıktık.

2023 için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kadın kardeşlerimiz, gençlerimiz kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz?

Milletimizin refah düzeyini cumhuriyet tarihinin en yükseğine getirdik. Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye'yi özleyenlere. Eski Türkiye'nin ne olduğunu en iyi onlar biliyor. Ülkeyi terkrar siyasi kaos günlerine geri dönme isteği budur. Varsın siyasi kaos olsun, yeter ki bunların gemileri yürüsün.

Ülkemizde böyle bir muhalefet anlayışı maalesef var.

TABİPLER BİRLİĞİ'NE TURKOVAC TEPKİSİ

Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor. Bunlar çıkmış böyle bir şey yok diyor. Ne sahtekarsınız ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerin yaptık. O rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Sizin o zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşların haklarını bir kez çıkıp savunmadı.

ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJI TEMİZLEYECEĞİZ

İnşallah 2023'te büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız.

Şehit yakanlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren vatandaşlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin ne olduğunu anlatacağız.

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatlıları istihdam etmişler. Dün gezi olaylarındaki meselenin adalet, 6-8 ekim olaylarının Kobani meselesi olmadığı kesinleşmiştir. Bunlar vatan topraklarımızda kurulan kirli bir senaryodur.

Kur oyunları üzerinden ülkemizi diz çöktürmek istediler. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik. Döviz birden inmeye başladı. Siyasi muhalefet adına bunların gönüllü figüranlığını yapanların çirkinliğini ben sizin takdirinize bırakıyorum.

FAHİŞÇİLERİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.

Ülkemizi her alanda kalkındıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.

#Turkovac #Erdoğan #cumhurbaşkanı #rterdoğan
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 09 Ocak 2022
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:16
İkindi 15:38
Akşam 17:59
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir