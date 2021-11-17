Erdoğan TKP Grubunda konuştu; Gündem Faiz!

Erdoğan'dan faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi sinyali verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi konuştu.

İşte Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarından öne çıkan ifadeler:



ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz. İnşaAllah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz.

FAİZ BELASINI KALDIRACAĞIZ

Bakın bir kez daha açık net söylüyorum. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtur. Bunun başka çıkışı olamaz. Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz.

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi kimse kusura bakmasın faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.

TÜSİAD'A TEPKİ: İSTEDİĞİNİZ KADAR SALLAYIN TUTMAZ

İş adamlarına sesleniyorum. Yatırım için faizin düşmesini istiyorlar. Sonra çıkıp TÜSİAD'ı olsun çıkıp bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.

Biz bir şeye inandık. Bu ülkeyi kalkındırmak için TÜSİAD'ı vs. fark etmez dürüst olacaksınız. Sıkışınca kapıyı çalacaksın, işi yoluna koyunca iktidara sallayacaksınız.