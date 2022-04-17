Erdoğan'ın sözleri Davutoğlu’na 'El insaf ' dedirtti

Gelecek Partisi lideri Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, "Genç işsizliği oranının rekor kırdığı, gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak 'El insaf' denir." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" sözüne tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun, paylaşımı şu şekilde:

"Sn. Erdoğan, "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" demiş.Genç işsizliği oranının rekor kırdığı, gençlerin yurt dışına gitmek için çabaladığı bir ülkede buna ancak 'El insaf' denir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katılmış ve konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır, devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır, Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de, hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda, artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."