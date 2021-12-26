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Erdoğan; CHP'li belediyeler 15 bin kişiyi işten attı, terör bağlantılı 45 bin kişi aldı

AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Erdoğan, "CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye?" dedi.

POLİTİKA 26.12.2021, 20:14 Murat Aydın
Erdoğan; CHP'li belediyeler 15 bin kişiyi işten attı, terör bağlantılı 45 bin kişi aldı

AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde İstinbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Erdoğan, "CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkartıp terörle bağlantılı 45 bin kişi aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

“2023 IŞIKLARI UFUKTA”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan önemli  satır başları:

Görüyorum ki 2023’ün ışıkları ufukta. Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de ayrı bir hikayeye ve öneme sahiptir. Esasen İstanbul’u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye’yi sevmek demektir.

Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de meşakkatli ama bir o kadar şerefli bir iştir. Bu şehre hizmet etmek demek 3 kıta 7 iklimi aynı çınarın altında toplayan ecdada hizmettir.

Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul’un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul’un Fethi’nin nişanesi olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya’nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya’nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir.

Zulüm 1453’te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

“DAVASI OLMAYANIN SEVDASI OLMAZ”

Bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi davamız ve sevdamızdır.

İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır. Bu davada bencilliğe, kibire, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Bu davayı hep daha ileriye taşıyarak 2023’e zaferle ulaştırmak bizim vazifemizdir. Rabbim hepimizi bu davaya layıkıyla hizmet edenlerden eylesin.

ASİYE ATEŞ AÇIKLAMASI

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınakları ile birlikte Osmanlı’nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Hayvanların ağaçlarda yetişen nİmetleri yemelerini sağlıyorlardı.

Asiye pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya’ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz.

“BİZİM MİLLETE CAN BORCUMUZ VAR”

İlk günden beri AK Parti’yi kuran ve iktidara getiren millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, şükran değil, 15 Temmuz’daki gibi can borcumuz var. Bu millet için ne yapsak, ne hizmet etsek, hangi başarıyı sersek azdır.

Eğitim ve sağlıkta gerekli adımları attık. 3 ayda Atatürk Havalimanı’nda 1016 odalı hastane yaptık. Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. İşte bu erdembilen hareketinin en büyük başarısıdır, ispatıdır. 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri saymaya kalksak günler yetmez.

“FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR”

Türkiye’nin küresel krizlerdeki dayanıklılığını örnekleriyle izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı güçlü altyapı üzerine inşa ettiğimizi vurgulamalıyız.

Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefine hızla ilerliyoruz, bunun hayal değil bir el uzatımız mesafeye yaklaştığını vurgulamalıyız.

Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu çarkı da inşallah bozacak milletimiz asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.

Ülkemizi 2023’e taşıyacak atılımların da AK Parti tarafından gerçekleştirebileceğini herkese göstermeliyiz.

İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER

CHP belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Utanmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye.

Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde personel fazlası vardı. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizlerini örtmeye çalışıyorlar. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar.

Bunlar hayatı yalan. Çiftçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul’a yalan söylüyorlar.

Unutmayız ki, karşımızdakiler 2023’teki seçimlere her zamankinden daha yoğun bir kin ile hazırlanıyorlar. Bizim de buna göre hazırlanmamız gerekiyor.

#Erdoğan #imamoğlu #ibb
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