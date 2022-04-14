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DEVA Partisi'nden yeni eylem planı: Elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı’nı açıkladı: Dış politika, milli savunma ve yargı gibi alanlar hariç yetki merkezden yerele devredilecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Cem Evleri’ne mekân

POLİTİKA 14.04.2022, 21:30 Murat Aydın
DEVA Partisi'nden yeni eylem planı: Elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı’nı açıkladı: Dış politika, milli savunma ve yargı gibi alanlar hariç yetki merkezden yerele devredilecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Cem Evleri’ne mekân ayrılacak. Büyük projeler halka sorulacak. Belediyelerdeki rantla mücadele edilecek. On yıl içinde doğal afetler karşısında zayıf konut kalmayacak.

DEVA Partisi yeni eylem planını açıkladı. Bursa’da düzenlenen toplantıda ‘Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı’ tanıtıldı. 101 maddeden oluşan eylem planını DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan ile partinin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin anlattı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Bir ilkin altına imza atıyoruz’

“Eylem planlarıyla, seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 ve 360 günde yapacaklarımızı şimdiden hazırladık, hazırlıyoruz. Siyasetin sadece şikâyet etmek olmadığını biliyoruz. Biz siyaseti sorunları tespit edip, çözümleri ortaya koyma işi olarak görüyoruz. Siyaset tarihimizde bir ilkin altına imza atıyoruz. Biz, elimizde çözümlerimizle iktidara yürüyoruz.”

‘Koskoca ülke Beştepe mahallesindeki bir odadan yönetilemez’

“Türkiye tek bir karar makamından, tek bir merciden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu koskoca ülkenin, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Beştepe mahallesindeki bir odadan yönetilmesi mümkün değil. Yönetilemiyor da zaten. Onun için yetkinin, merkezden yerele doğru mümkün olabildiğince devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu söylerken kuşkusuz dış politika, milli savunma, yargı gibi alanlara girmiyoruz. Bunlar merkezi hükûmetin işi."

‘DEVA iktidarında yerinden yönetim ilkesini esas alacağız’

“Yerinden yönetim, ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesini beraberinde getirir. Yerinden yönetim; demokratik temsilin geliştirilmesini ve demokratik kültürün derinleştirilmesini sağlar. Tek tek bireylerin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını sağlar. Onun için, gönül rahatlığıyla söylüyorum; DEVA Partisi iktidarında ‘yerinden yönetim’ ilkesini esas alacağız. Milletin memnuniyetini esas alacağız.

‘Kayyum uygulamalarını tarihe karıştıracağız’

“İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde vesayet kurmasına müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanının seçilmiş belediye başkanları üzerinde görevden alma, kayyum tayin etme ve bunun gibi taraflı, keyfi ve partizan uygulamalarını tarihe karıştıracağız. A partisine oy vermiş, B partisine oy vermiş hiç fark etmez. Milletin iradesini gasp eden uygulamaları ortadan kaldıracağız.”

‘Cem Evlerine mekân ayıracağız’

“Ankara’nın tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede olmasını sağlayacağız. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Eşit yurttaşlık ilkesini hâkim kılacağız. Bu anlayışla, imar planları yapılırken, Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde Cem Evlerine mekân ayrılmasını mutlaka sağlayacağız.”

‘Büyük ve önemli projeleri halk oylamasına sunacağız’

“Belli başlı projeleri o bölgede oturan vatandaşlarımıza soracağız. E-devlet üzerinden oylamalarını sağlayarak tercihlerini öğreneceğiz. Bir işi yaparken önce mahalleliye danışacağız. Büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve halk oylamasını sunulmasını sağlayacağız. Tepeden inmeci olmayacağız.”

‘Belediyelerde bir avuç vurguncunun rant devrini bitireceğiz’

“Belediyelerde dizginleri eline alan bir avuç vurguncunun rant devrini bitireceğiz. Tevfik Fikret’in tabiriyle, iştah veren tüm yağma sofralarını toplayacağız. Yasal önlemler alacağız. ‘Belediye’ kelimesini duyduğu anda gözünde dolar işareti oluşan insanları belediyelerin kapısından içeri sokmayacağız. Giderayak testiyi doldurma derdinde olanlar da bizi iyi dinlesin. Geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri her türlü denetime tabi tutacağız. Siyasetin yerel yönetimler eliyle finanse edilmesini önleyeceğiz. İmar kaynaklı rantları vergilendireceğiz. Yolsuzluklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.”

‘Kentsel yenilenmede faizsiz veya düşük faizli kredi temin edeceğiz’

“Kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacağız. Banka konut kredi sistemini, kentsel yenilenmede, teşvik unsuru haline getireceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin edeceğiz. Yine dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz. Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını da hayata geçireceğiz. TOKİ’nin tek amacı vatandaşa sosyal konut edindirmek olacak. Bazıları TOKİ’yi duyunca da gözünde dolar işareti oluyor. Onu da biliyoruz.”

‘Yıldız Şehirler kuracağız’

“Şehirlerimizin kentsel yenilenme sürecini başarıyla tamamlayacağız. Bu süreçte uygulayacağımız bir diğer projenin adı ‘Yıldız Şehirler’. DEVA Partisi iktidarının birinci yılında, Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma çalışmalarına başlayacağız. İstanbul başta olmak üzere, kentsel yenilenmenin tıkandığı büyükşehirleri yenilerken, uydu kentler oluşturma projesine ağırlık vereceğiz.”

‘Sokak hayvanlarının yönetimine dair aksaklıkları gidereceğiz’

“Vatandaşlarımızın şehirlerdeki hayat kalitesini arttıracağız. Çevremizi, suyumuzu ve havamızı kirleten kuruluşlara caydırıcı yaptırımlar uygulayacağız. Şehirlerde ses kirliliği, görüntü kirliliği ve kaldırım işgallerine karşı önlemler alacağız. Turizm bölgelerinden başlayarak, vatandaşlarımızın kıyılardan yararlanmasının önündeki engelleri kaldıracağız.  Son günlerde sıkça tartışılan bir konuyu da çözüme kavuşturacağız. Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere, en iyi uygulamalardan esinlenerek, süreli hayvan barınma alanlarını yeniden düzenleyeceğiz.”

Ayrıntıları Candan Karlıtekin anlattı

101 maddelik eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin paylaştı. Karlıtekin sunumunda şunları söyledi:

‘On yıl içinde doğal afet karşısında zayıf ev kalmayacak’

“DEVA Partisi iktidara gelince her ailenin başını sokacak güvenli bir yuvası olacak. Kiralanabilir sosyal konut stokları oluşturacağız. On yıl içerisinde doğal afetlere maruz çürük ev kalmayacak. Hem kentte hem kırsal kesimde on yıl içerisinde doğal afetler karşısında zayıf konut bırakmayacağız.”

Temiz su verilecek, bedava internet sunulacak, taksi sorunu çözülecek

“Taşıma suya para ödeme devrini kapatacağız. Tüm şehirlerde atık su arıtma tesisleri kurup, doğrudan kullanılabilir su temin edilmesini sağlayacağız. On yıl içinde enerji verimsiz bina kalmayacak. Parklarda ve ortak alanlarda internet bedava olacak. Otopark sorununu çözeceğiz. Anıtsal yapıları kültürel peyzaj yaklaşımıyla hayata katacağız. Şehirde elektrikli araçlar şehirde cirit atacak. Kimse tekel yaratıp milleti köşeye sıkıştırıp hayatı çekilmez hale getiremeyecek. Taksi meselesini halledeceğiz.”

‘Haram paraya kapalı müteahhitlerin başımızın üstünde yeri var’

“DEVA Partisi inşaat sektörüne karşı değil. Biz inşaat sektörünü binek yapıp milletin hakkını hukukunu ezenlere karşıyız. İnşaatı yapan emekçi, işçi, ona malzeme sağlayanlar kıt kanaat geçiniyorlar. Onun üstünde, son zamanlarda meşhur tabir gibi pis bir köpük var. Biz o pis köpüğe karşıyız. İnşaat sektörü Türkiye’yi yeniden inşa edecek. Makul kâra razı olan, haram paraya kendisini kapatmış müteahhitlerin başımızın üstünde yeri var.”

‘İçişleri Bakanı değil, biz yapacağız’

“Tamamlanmamış veya metruk yapıların doğurduğu görüntü kirliliği, halk sağlığı, güvenlik risklerini önleyeceğiz. İçişleri Bakanı yapamayacak ama biz yapacağız. O, hukuku delerek yapmaya çalışıyor, biz hukuk içinde kalarak yapacağız.”

‘Atıklarını ayrıştıranlara para vereceğiz’

“Atıklarını ayrıştıranlara anında para vereceğiz. Nasıl ki İstanbul’da önceki istasyonda indiğimizde para iadesi oluyorsa, dijital bir sistemle çöp ayrıştırma merkezleri kuracağız. İnsanlar oraya gidecek, attığı şişenin gramajına göre puan yazılacak. Bizden sonraki nesillere çöp bırakamayız.”

‘Herkesi ayağa kaldırmanın derdindeyiz’

“Eskiden fakirler bir yerde oturuyorlarmış, onları oradan kışkışlayacaksın, zengin takımını ve iş alemini getirip oraya koyacaksın. Neymiş? Kentsel dönüştük. Bu değil. Biz birtakım insanın mutlu olmasını, diğer insanların omzuna basmak diye tanımlamıyoruz. Herkesi ayağa kaldırmanın derdindeyiz.”

#AliBabacan #devaPartisi
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