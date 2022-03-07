DEVA Partisi'nden Kadınlar günü mesajı; Tüm kadınları kol kola yürümeye davet ediyoruz

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de kadın nerede var olmak istiyorsa onu hak ettiği yere taşımak üzere çalışmalar yürüttüklerini ve bu çerçevede destek mekanizmaları oluşturacaklarını söyledi.

Esen’in açıklaması şöyle:

‘Kadının can yakan sorunlarına umut olacağız’

“Kadının kendini güvende ve mutlu hissedeceği öncü çözümler ve politikalar için gayretle çalışacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, susan değil konuşan, sorgulayan, demokrasi ve eşitlik içinde Türkiye’nin tüm renkleriyle yan yana yaşamayı mümkün kılan, yeni hikâyesi olan bir parti olarak, yeni siyaset tarzıyla, yeni liyakatli kadrolarıyla iyileştirici çözümler ve politikalar üretecek, kadının can yakan sorunlarına umut olacağız. DEVA Partisi’nde %35 cinsiyet kotası ile kadınları siyasete, karar mekanizmalarına dahil ederek ayakları yere sağlam basan gerçekçi öncü çözümler üreteceğiz.”

‘Ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz’

“Yeni Türkiye’nin DEVA Kadınları olarak bizler; ülkesi için yola çıkan, ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz. Haksızlıklara karşı çıkan, hakkı, adaleti ve eşitliği savunan kadınlarız. Umuda yolculuk için kol kola yürüyen ülke sevdalılarıyız. Kadınların kendini güvende ve mutlu hissedeceği bir Türkiye’yi oluşturmak için; adaleti, özgürlükleri, güvenliği ve umudu -yani insanca yaşamamızın gereği tüm değerleri- yeniden tesis edebilmek için gayretle çalışıyoruz. İşte bu sebeple; kadın varsa çözüm var, DEVA’da kadına yer var diyoruz.”

‘Gelin, çözüme ve umuda katkı sağlayın’

“Ülkemiz için iyileştirici çözümler ve politikalar üretmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, tüm kadınları DEVA Partisi’nde birlikte olmaya, kol kola yürümeye ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz. Gelin taşın altına hep birlikte elimizi koyalım ve geleceğe birlikte güven içinde yürüyelim. Gelin yanımızda olun, üyemiz olun, gönüllümüz olun. “Vaktim yok” diyorsanız, takipçimiz, destekçimiz olun. Ve mutlaka önümüzdeki seçimlerde oyunuza sahip çıkın. Bizimle irtibata geçin ve sandığınızın koruyucusu, bekçisi olun. Ne olursa olsun gelin; bu 8 Mart çözümün ve umudun günü olsun.”

DEVA’dan çözüm önerileri

Esen ayrıca, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığınca önümüzdeki aylarda açıklanacak olan eylem planında yer alan başlıca çözüm önerilerini sıraladı: