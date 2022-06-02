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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Sürtük Tepkisi: Edep ya hu!
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine ilişkin kullandığı "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerine tepki gösterdi.
POLİTİKA 02.06.2022, 11:56 Murat Aydın
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında söylediği sözlere ilişkin, “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin” dedi.
Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı eleştirdi. Davutoğlu, şunları kaydetti: “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin? Hadi ilim, irfan eksik diyelim; bizim inancımızın temeli nezakettir, nezaket!”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki konuşmasında Gezi Parkı eylemcilerine "Bunlar caminin içini pislemişlerdi. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmıştı.
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