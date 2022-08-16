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Davutoğlu'ndan Cemevlerine 'statü' mesajı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Zeytinburnu'nda bulunan Erikli Baba Dergahı'nda konuştu: Cemevlerinin statüleri için canla başla çalışacağız

POLİTİKA 16.08.2022, 12:52 Murat Aydın
Davutoğlu'ndan Cemevlerine 'statü' mesajı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret etti. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, cemevlerinin ibadethane statüsüne getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Erikli Baba Dergah'ını ziyaret etti.

Son dönemde cemevlerine yapılan saldırılar hakkında, "Hiçbir tahrikçinin, bu meclisin kardeşliğini bozmasına izin vermeyeceğiz" diyen Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"BU TALEPLERİN YERİNE GELMESİ İÇİN HEP BERABER OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"

"Kim bu ülkede, alevi canlarımıza herhangi bir tehdit oluşturursa bilin ki Kerbela'da nasıl omuz omuza olduysak, bugün de omuz omuzayız yarın da omuz omuza olacağız.

Hiçbir tahrikçinin, bu meclisin kardeşliğini bozmasına izin vermeyeceğiz. Alevi geleneğinin haklı talepleri, cemevlerinin statüleri de dahil olmak üzere, hepsinin yerine getirilmesi için canla başla çalışacağız.

Hak Muhammed Ali yolunun yolcularının bu ülkede onurlu vatandaşlar olarak yaşamaları yanında her türlü hakka sahip olmaları, en temek insan hakkıdır. Siz söz veriyoruz. İnşallah bu hakların, bu taleplerin yerine gelmesi için hep beraber omuz omuza çalışacağız."

#AhmetDavutoğlu #davutoğlu #gelecep partisi #alevi #cemevi #Erikli Baba Dergahı
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