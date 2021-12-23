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Cumhurbaşkanı Erdoğan'den Kızılcahamam'da Muhalefete sert sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP yönetimi ve CHP'li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi.
POLİTİKA 23.12.2021, 15:54 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP yönetimi ve CHP'li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi.
Erdoğan'dan önce CHP'li belediyelere sonra CHP liderine çok sert sözler. Erdoğan İstanbul'da 15 bin kişinin işinden edildiğini söyledi. Erdoğan, seçimler öncesi vatandaşa CHP'li Başkan adayı tarafından namus sözü verildiğini ifade ederek, "Hani siz namısluydunuzya, bu nasıl namus" dedi.
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