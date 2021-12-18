Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile 4 yıllık eylem planında anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu. İkili ilişkilerde kritik eşiğin aşıldığını kaydeden Erdoğan, 2022-2026 dönemini kapsayan eylem planında mutabık kalındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İlişkilerimizi daha da derinleştirecek bir yol haritasında mutabık kaldık. Zirve kapsamında ilgili bakanlarımızın katılımı ile, eğitim, sağlık, tarım ve savunma sanayii alanında görüşmeler yaptık. Atılabilecek adımlar konuşuldu. Birlikte büyüyelim, birlikte refahlarımızı artıralım istiyoruz. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesini, bakanlıklarımız, kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz ile takip edeceğiz.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Afrikalı mevkidaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri konuşma fırsatımız oldu. Dünya 5'ten büyüktür düsturumuz kapsamında Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmesine destek verdiğimizi ilettim. Afrikalı dostlarımız ile pek çok konuda iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızı bildirmek istiyorum.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelemize destek olan, bu örgütün faaliyetlerini yasaklayan, örgüt okullarını Maarif Vakfımıza devreden tüm Afrika ülkelerine teşekkür ediyorum."

"YENİ VARYANTLAR NEDENİYLE İLERİDE NE OLABİLECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça iyi bir seviyede. Türk şirketlerin farklı alanlardaki yetenek ve işlerini biliyoruz. Bugün karşımıza çıkan varyantlarla ile ilgili ileride neler olabileceğini bilemiyoruz. Sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var."