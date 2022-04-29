Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana çıktı
AREA Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son seçim anketinde kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 27, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10.5 ve MHP ise yüzde 8.1 oranına ulaştı.
AREA Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son seçim anketinde kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 27, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10.5 ve MHP ise yüzde 8.1 oranına ulaştı. Öte yandan araştırmada Cumhur İttifakı'nın AK Parti, MHP ve BBP tarafından oluşturulduğu senaryoda oy oranı yüzde 38.5; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nda yer aldığı senaryoda ise oy oranı yüzde 44.1 olarak hesaplandı.
2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken araştırma şirketleri anket çalışmalarını art arda yayınlamaya devam ediyor. Son olarak AREA Araştırma Şirketi, Nisan ayı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını açıkladı.
AK PARTİ VE CHP ARASINDA YÜZDE 3 FARK
Araştırmaya katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneldi. Sonuçlara göre kararsızların dağıtılmasının ardından AK Parti yüzde 30, CHP yüzde 27, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10.5, MHP yüzde 8.1, DEVA yüzde 2.2, TİP ise yüzde 1.2 oy oranına ulaştı.
MİLLET VE CUMHUR İTTİFAKI ARASINDA YÜZDE 5,6 FARK
Öte yandan araştırmada AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı oluşturduğu senaryoda oy oranı yüzde 38.5 olarak hesaplanırken; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nı oluşturduğu senaryoda ise ise yüzde 44.1 oy oranına ulaşıldı.
DEVA ve Gelecek Partisinin toplam oy oranları yüzde 2.7, HDP'nin oy oranı yüzde 10.5 ve diğer partilerin oy oranı ise yüzde 4.2 olarak gösterildi.
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016