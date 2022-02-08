 CHP’li Bülbül: AKP demek Kuyruk demek, AKP demek Zam demek

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, motorine gelen 80 kuruşluk zam ile ilgili konuştu.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı. Bununla birlikte motorine son bir ayda toplamda gelen zam 3,87 TL oldu. Zam öncesi vatandaşların akaryakıt istasyonlarında oluşturduğu uzun kuyruklar ise bir kez daha dikkat çekti.

“VATANDAŞ PETROL İSTASYONLARI ÖNÜNDE”

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül de akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve akaryakıt istasyonunda oluşan yoğunluk ile ilgili şunları söyledi:

“İşte AKP'nin memleketi getirdiği durum bu. Motorine 80 kuruş zam yapıldı ve litre fiyatı 15,51 TL oldu. Vatandaş petrol istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu. AKP demek kuyruk demek, AKP demek zam demek!”