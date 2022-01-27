CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyarlık yolsuzluk iddiası; Belgeleriyle açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden halka seslenerek hükümetin çok sayıda yolsuzluk yaptığını ileri sürerek bilgiler verdi.

Ana muhalefet partisi lideri sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda "Belge yağıyor yolsuzluklar, itiraflar peşkeşler. Ben sizi bunlara şahit olmanız için davet ettim" dedi ve "bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar liranın nasıl iç edildiğini" belgesini göstererek anlattı.

3 Nisan 2018 tarihli belgede 3 milyar liralık bir açık ihalenin "beşli çeteye peşkeş çekilmesi için" yeniden ihaleye açıldığını ve 9 milyara imzalandığını aktaran Kılıçdaroğlu bu tür belgelerin yüzlercesinin elinde olduğunu bildirdi.

"Ben bugün hala devletimizde vatanseverler, direnenler var demek için geldim ve bu onurlu memurlar bu iişleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporları hazırlamaya devam ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını "Selam olsun vatansever bürokratlara, memur Teoman'lara, direnenlere" diyerek bitirdi.