CHP'den ayrılan Vekil Mehmet Ali Çelebi "Cumhur İttifakı" dedi

AKP iktidarı döneminde tarihe geçen FETÖ'nün yürüttüğü öne sürülen Ergenekon Balyoz kumpasıda göz altına alınan ve 41 ay cezaevinde yatan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir” ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili seçildikten sonra istafa edip henüz bağımsız olarak görevine devam eden Çelebi, teğmen olarak görev yaptığı askerlekten ayrıldıktan sora siyasete başlamıştı.

İzmir'in Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada “6’lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım yarın cevap çıkar” diyerek Millet İttifakı’na şu soruları yöneltmişti:

1-6 parti “Atatürk” ve “Türk Milleti” olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

2-Mutabakat metninde “1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp” dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

5-“Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız”, “Hepimiz Türk milletine mensubuz” diyebiliyor musunuz?

6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya’dan, Suriye’den, Irak’tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? “Mavi Vatan yayılmacılık” diyen vekile neden tepki göstermediniz?

13-S-400’leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA’lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk’e katliamcı diyen PKK/PYD’yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan’a neden ortak tepkiyi vermediniz?

17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

18- Cumhurbaşkanı’nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de u konuya bakışınız ne olacaktır?

19-Türkiye’yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa’dan üstün mü tutulacaktır?

20-Birçok konuda farklı düşünen 6’lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali ÇELEBİ 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Ergenekon/Balyok Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını" Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.