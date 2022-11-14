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Cemal Enginyurt’tan Sedat Peker’li açıklama
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Cemal Enginyurt’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama de Sedat Peker’i örnek verip etiketlemesi dikkat çekti.
POLİTİKA 14.11.2022, 08:35 14.11.2022, 10:18 Murat Aydın
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Cemal Enginyurt’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama de Sedat Peker’i örnek verip etiketlemesi dikkat çekti.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden eleştirilerini yönelten Enginyurt “Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse NAMERTTİR. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin. Ne biliyorsan ya konuşacak ya da susacaksın. Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok. YAZIKLAR OLSUN.”
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