Çelik; Cumhurbaşkanları da mevki için dini kullandı
Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, katıldığı bir programda din ile ilgili konuşytu. Atatürk hakkında skandal sözler söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanları da kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar" dedi.
Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, katıldığı bir programda Atatürk hakkında skandal sözler kullandı.
Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Karar TV'de programa katıldı.
Sunucuların, "Dindarla devlete tapınmayı ve kutsamayı nereden aldılar?" sorusu üzerine olay yaratacak sözler söyledi.
Çelik, bu sorunun üzerine, "Atatürk'ün dini bi hassasiyeti yoktu. Zaman zaman dindar bir Atatürk oluşturma çabasındayız ama Atatürk'ün kendisi böyle bir şey izlemez.
Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken neye göre kurdu? Sünni İslam akidesine göre kurdu. Atatürk, dini kullanarak insanların kendisine biat etmesini istiyordu.
Halifeler, padişahlar, şahlar, melikler, sultanlar, emirler hatta cumhurbaşkanları kendi dünyevi saltanatlarını meşrulaştırmak için dini kullandılar buna Atatürk de dahil"
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016