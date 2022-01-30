Bunu da görecektik! Erdoğan'ın mikrofonu verdiği çocuk Kılıçdaroğlu'na Hain dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Islak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini anlatıyorum" diyerek Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi'ndeki yolsuzluğu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ana muhalefet partisini hedef aldı:

'BEN İHALELERE İMZA ATMAM'

"Geçen akşam yine çıkmış benim TV programım var, aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklama yapıyor. Firmalara 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi söylüyor, bir kâğıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin."

CHP'YE SUÇLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'den yola çıkarak CHP'yi 'terörle kol kola yürümekle' de suçladı. "CHP kiminle yan yana terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis’teki uzantısı da malum. Bunlarla el ele dolaşanlara benim milletim yürü der mi?" dedi.

KÜÇÜCÜK ÇOCUK KILIÇDAROĞLU'NA 'HAİN' DEDİ

Açılış törenindeki en dikkat çekici bölüm, küçük yaşta bir çocuğun sahnede söyledikleriydi. Erdoğan tarafından mikrofon uzatılan çocuk, CHP lideri için "Hain" dedi. 'Rabia' işareti yaparak şunları söyledi:

"Hemen mikrofonu verin. Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain, hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin. En büyük."

Bu sırada başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çevresindeki kişilerin gülümsediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU: ÇOCUĞUMUZLA İLGİLİ HABERİ PAYLAŞMAYIN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" dedi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Ana muhalefet partisinin resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda yaşananlara tepki gösterildi. "Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın. Kınıyoruz" dendi.