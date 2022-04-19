Bülbül: Vatandaşlık verilen göçmenler seçmen mi olacak?

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İstanbul, Gaziantep ve Hatay gibi illerde yaşayan göçmen sayılarını paylaşarak, AKP’ye “Siz vatandaşlık verdiğiniz göçmenleri seçmen olarak mı kullanmak istiyorsunuz? diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, göçmen sayılarını paylaştı.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Ülkemizin en büyük sorunu derin yoksulluk ve kötü ekonomi yönetimi ile birlikte göçmen sorunudur. Göçmenlerin büyük bölümü genellikle altyapı eksiği bulunan yoksul semtlerde bodrum, gecekondu, çadır yada kötü şartlara sahip konutlarda yaşamaktadırlar. Yaşadıkları yerler hijyenik değil, insan sağlığını tehdit eden yerler” dedi.

Göçmenlere neye dayanarak, hangi şartlarla vatandaşlık veriliyor diyen CHP’li Bülbül, “Bugün İstanbul’da 540 bin, Gaziantep’te 462 bin, Hatay’da 432 bin, Şanlıurfa’da 429 binden fazla göçmen yaşıyor. 193 bin 293 göçmen Türk vatandaşlığına geçti. Bizlerin en çok merak ettiği konu ise bu göçmenlere hangi kriterlere göre vatandaşlık veriliyor. Vatandaş olanlara herhangi bir güvenlik soruşturması yapılıyor mu? Acaba siz, vatandaşlık verdiğiniz göçmenleri seçmen olarak mı kullanmak istiyorsunuz?” şeklinde konuştu.