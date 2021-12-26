Bülbül: Sağlık Çalışanlarının sesini duyun

Sağlık çalışanlarının fazla mesai yapıp buna karşılık az ücret aldığını belirten Bülbül,çalışma şartlarına düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;" Sağlık çalışanlarımız, gecesini gündüzüne katıp da çalışıyor. Binlerce hasta geliyor, bağırıyor,şiddet uyguluyor, tehdit ediyor. Günde en az 80 hasta bakıyorlar ki o da en az hasta sayısı. Ona rağmen koşuşturma peşindeler. Özellikle covid döneminde risk daha da arttı,covide yakalandılar yine de hemen toparlanıp,devam ettiler. Acildeki hasta sayısı 2 katına çıktı. Bu sefer daha çok çalışmak zorunda kaldılar."dedi.

"ACİL DÜZENLEME YAPILMALI"