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Bülbül: Sağlık Çalışanlarının sesini duyun
CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, sağlık çalışanlarının aldığı maaş ve çalışma şartları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
POLİTİKA 26.12.2021, 00:03 26.12.2021, 00:16 Murat Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, sağlık çalışanlarının aldığı maaş ve çalışma şartları ile ilgili değerlendirmede bulundu.
"COVİD ONLARI YORDU"
Sağlık çalışanlarının fazla mesai yapıp buna karşılık az ücret aldığını belirten Bülbül,çalışma şartlarına düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;" Sağlık çalışanlarımız, gecesini gündüzüne katıp da çalışıyor. Binlerce hasta geliyor, bağırıyor,şiddet uyguluyor, tehdit ediyor. Günde en az 80 hasta bakıyorlar ki o da en az hasta sayısı. Ona rağmen koşuşturma peşindeler. Özellikle covid döneminde risk daha da arttı,covide yakalandılar yine de hemen toparlanıp,devam ettiler. Acildeki hasta sayısı 2 katına çıktı. Bu sefer daha çok çalışmak zorunda kaldılar."dedi.
"ACİL DÜZENLEME YAPILMALI"
Sağlık çalışanlarının beyin göçüne zorlandığını ifade eden Süleyman Bülbül;" Hem daha çok çalışıyorlar hem de maaş az. Geçen sadece doktorlara yönelik düzenleme yaptılar, bizden ses yükselince diğer sağlık çalışanlarını da kapsıyacak dediler. Yahu görmüyor musunuz? Sağlık çalışanlarının canı çıkıyor, kötü ortamda çalışıyorlar, az maaş alıyorlar,şiddet görüyorlar. Resmen beyin göçüne zorluyorsunuz. Bu gidişle ülkede sağlık çalışanı kalmayacak. Acil düzenleme yapılmalı."şeklinde konuştu.
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