Bugün seçim olsa hangi ittifak kazanır... İşte İttifakların şaşırtan oy oranı!

Erken seçim tartışmaları siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki Habertürk yayınında son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. "Kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor" diyen Can Selçuki, CHP'nin oylarında yükseliş olmadığını İYİ Parti'nin ise yüzde 16.4'e çıktığını söyledi. Mevcut ittifakkların ikisinin de oy oranının yüzde 40 olması dikkat çekti. Kararsızların şüzde 17 olduğunu söyleyen Selçuki, bunların çoğunluğunun AKP seçmeni olduğunu, çoğunun da seçimde sandık başına gitmemeyi tercih ettiğini kaydetti. Bu durumda seçimi, HDP ve DEVA partisini resmi olarak yanına çekebilen ittifak kazanacak gibi görülüyor.

Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net canlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Selçuki, sonuçları artı - eksi 2.5 hata payı ile duyurdur.

Ekim'de Türkiye çapında 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Can Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

"CHP'DE CİDDİ BİR YÜKSELİŞ YOK"

"Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük biz. Cumhur ittifakının oyları azalıyor, kararsızlar artıyor ve İYİ Parti yükseliş trendinde" diyen Can Selçuki, Bülent Arınç'ın "CHP oyları yükseliyor" sözlerine cevap olarak da "Ben de CHP oylarının Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla oyları artıracağını düşünüyorum. Son çıkışlar CHP oylarına henüz yansımıyor. CHP oylarında ciddi bir yükseliş yok" dedi.

İTTİFAKLAR ARASI 20 PUANLIK FARK

İttifakların oy durumunu da açıklayan Selçuki, "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor. Millet İttifakı da yüzde 40 oy alıyor. Ancak bunlara HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri de eklediğinizde bu denge Millet İttifakı yüzde 60, Cumhur İttifakı yüzde 40 şeklinde oluşuyor. Bir önceki ay yüzde Millet İttifakı yüzde 58, Cumhur İttifakı yüzde 42 idi." diye konuştu.

KARARSIZLARIN OY ORANI

Kararsızların oy oranını da açıklayan Selçuki, "Şu anda yüzde 17.2... Kararsızların büyük bir kısmı Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen. Yalnız şimdilik Cumhur İttifakı'nı tam olarak terk etmiş değiller." ifadelerini kullandı.