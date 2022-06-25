BTP liderinden dolardaki düşüşe çarpıcı yorum
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel BaşkanıHüseyin Baş dövizdeki düşüşle ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. Baş: “Cuma günleri piyasa kapanış saatinden sonra ansızın yapılan işlemler bir nevi yangından mal kaçırmaktır. Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları” dedi.
Hüseyin Baş: “Cuma günleri piyasa kapanış saatinden sonra ansızın yapılan işlemler bir nevi yangından mal kaçırmaktır. Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları.”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş piyasalar kapandıktan sonra BDKK’nın açıklamasıyla döviz ve altında yaşanan düşüşü değerlendirdi.
Piyasa kapandıktan sonra ansızın yapılan işlemin yangından mal kaçırmak olduğunu ifade eden BTP lideri Baş, “Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları” değerlendirmesini yaptı.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde, “Cuma günleri piyasa kapanış saatinden sonra ansızın yapılan işlemler bir nevi yangından mal kaçırmaktır. Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları.”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016