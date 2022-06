BTP liderinden dolardaki düşüşe çarpıcı yorum

Hüseyin Baş: “Cuma günleri piyasa kapanış saatinden sonra ansızın yapılan işlemler bir nevi yangından mal kaçırmaktır. Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları.”



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş piyasalar kapandıktan sonra BDKK’nın açıklamasıyla döviz ve altında yaşanan düşüşü değerlendirdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde, “Cuma günleri piyasa kapanış saatinden sonra ansızın yapılan işlemler bir nevi yangından mal kaçırmaktır. Farkında olmadıkları ise yangının her tarafı sardığı ve kurtulamayacakları.”