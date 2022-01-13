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BTP lideri Baş'tan spekülatif açıklama: Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Spekülatif piyasalarda bor niye yok, toryum niye yok, fındık neden yok, çay niye yok mesela? Ben iktidar olayım Türkiye'ye trilyon dolar sokacağım sırf bu yolla.

POLİTİKA 13.01.2022, 19:37 Murat Aydın
BTP lideri Baş'tan spekülatif açıklama: Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Spekülatif piyasalarda bor niye yok, toryum niye yok, fındık neden yok, çay niye yok mesela? Ben iktidar olayım Türkiye'ye trilyon dolar sokacağım sırf bu yolla.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Uçankuş TV’de gazeteci Aydın Özdalga’nın Canlı Masa programına konuk oldu.
BTP lideri programda ekonomi başta olmak üzere gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı, özelleştirmelere ilişkin paylaşımlara dikkat çeken Hüseyin Baş,  “Son 10 gündür her gün özelleştirme twiti atıyorum. Çok somut bir şekilde rakamları da veriyorum, ‘Şu özelleştirme yapıldı geri alacağım, şu fabrika kapatıldı geri açacağım’ diyorum. Bu özelleştirmeler yapıldı ve Türkiye bir fakirliğe mahkûm edildi. Bu özelleştirmeler neden yapıldı? Şu sebepten yapıldı. Dünyada uygulanan bir liberal ekonomi sistemi vardır. Liberal ekonomi devletlere şunu dayatır; devlet fabrika kuramaz, devlet istihdam yapamaz, devlet piyasaya müdahale edemez... Serbest piyasa adı altında sermayeye ezdirilen ve sömürülen bir ekonomik düzen anlatılır.  Liberal ekonomi budur, hele Neoliberalizm dediğimiz kavram da bugün Türkiye'de yaşanandır. Dolayısıyla bugün hükümet olanlara , 'Kardeşim sen fabrika mabrika ne iş yapacaksın’ dendi.” ifadelerini kullandı.

“Sata sata ülkeyi bir çıkmaza soktular”

Programda özelleştirme yoluyla elden çıkarılan değerlere örnekler de veren Hüseyin Baş şunları söyledi, “Mesela bizim Sümerbank dediğimiz Sümer Holding tekstil üretirdi. Benim projelerimden biridir; kışın çocuğa, 'Okula git' diyorsun. Anadolu'da veya İstanbul'da ana babanın mont alacak parası yok. Nasıl gidecek bu çocuk okula? Eğitim devletin vermesi gereken bir hizmet de eğitimi oluşturan şartları da devlet sağlamak zorunda değil mi? Bütün çocuklara devlet bir mont- bir bot verecek dedim. Bugün hükümet olsam ben bunu yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerek milletten oy almaya çalışan bir adam olduğum için bunu söylemiyorum. Bir mantık var burada. Bu mantık nedir? Bir mont- bir bot vereceğim. Bu bir mont fabrikası, bir de bot fabrikası demek. Bunlar istihdam demek, istihdam demek üretim demek, üretim demek büyüme demek, büyüme demek ihracat demek. Türkiye onlarca dünya markası çıkarır. Sümer Holding bu işi yapıyordu. Devlet tekstilci mi dediler ve sattılar, kapattılar. SEKA’ları, ETİ’leri sattılar sattılar... Bu mantıkla birlikte siz her şeyi satın dediler. Şimdi her şey satıldı. Emin olun bu yaşanan kriz eğer bizim 10 tane daha Sümerbank'ımız olsaydı yaşanmayacaktı, biz bu krizi 2030'da yaşayacaktık. Ama bugün yaşanan şey şu, sata sata bugün hiçbir şey bırakmadılar ve dolayısıyla bugün ülkeyi bir çıkmaza terk etmiş oldular.”

“Milli Ekonomi Modeli ışığında ben bu ekonomiyi çözerim”

Mevcut iktidarın Türkiye’yi bu ekonomik krizden çıkarmasının mümkün olmadığını ifade eden BTP lideri “Bugün herhangi bir muhalefet partisinin başa geldiğini düşündüğünüzde de liberal bakış çerçevesinde yapabileceği tek şey yine devletin belli kaynaklarını, kazanımlarını yok etmek üzerine olacaktır. Bu art niyetten değil, bilinen başka bir ekonomik program yok.” dedi ve çözümün tek adresinin BTP olduğunu ifade etti. Hüseyin Baş, “Bizim burada temel bir farkımız var. Milli Ekonomi Modeli dediğimiz model dünyada birçok ülkede kabul görmüş, dünyadaki birçok ekonomistin onayladığı, tasdik ettiği ve ‘uygulanmalıdır’ dediği bir model. Biz buna sahibiz. Bu model ışığında ben bu ekonomiyi çözerim. Ben vatandaşıma geçinebileceği bir ücreti sağlayabilirim.” dedi.

Asgari ücretin nasıl 10 bin lira olacağını açıkladı

Ülke kaynaklarının yabancıya ve yandaşa peşkeş çekilmesi yerine devlet – millet ortaklığı ile işletilmesi durumunda hem devletin hem milletin zenginleşeceğini ifade eden BTP lideri asgari ücret örneği verdi. Baş, “Biz , 'Asgari ücret 10 bin lira olacak' diyoruz. Bize gülerek bakarlar. Ben diyorum ki, 'Bugün bunun 4250 lirasını işveren veriyor mu, bunun vergisi vs. de bin küsür lira. Ne çıkıyor cebinden işverenin yaklaşık 5,5 bin lira. Bunu kabul etti mi, etti. Tamam sen bunun aynısını ver, üstünü ben devlet olarak tamamlayacağım. Nasıl vereceksin, nereden vereceksin. Ben bu özelleştirmeleri tek tek geri alacağım. Benim burada alt alta sıraladığım özelleştirmelerden yapılan zararlar trilyon dolara yakın, yüzlerce milyar dolar. Yüzlerce milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Bizim belki de 30 sene boyunca bütün asgari ücretlilerin seviyesini 10 bin liraya çıkarmak demek. Burada savurganlık var bunun yanısıra işbilmezlik var. Bugün muhalefet noktasında söylemeye çalıştığım şey de bu. Gelsin başkası yapacak bir şeyi yok çünkü liberal ekonomik modelin, kapitalist bakışın dayattığı şey bu zaten.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye trilyon dolar getirecek yöntemi ilk defa açıkladı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş dikkat çekici bir açıklama da Türkiye’nin dünyada tekel konumunda olduğu madenler ve ürünler konusunda yaptı.
“İlk defa bu programda söylüyorum, çok farklı bir bakış açısı, bunu hiçbir partiden duyamazsınız çünkü bilmezler bunu.” diyen Baş şöyle devam etti,  “Nedir bu? Şimdi dünyada spekülatif piyasalarda belli değerli metaller ve ürünler vardır. Mesela altın, platin, gümüş, bakır, kakao, kahve vs. vardır. Al sat ile birlikte bunlara değer kazandırılır. Mesela altının ons fiyatı 1800 dolar peki altının çıkarma maliyeti kaç dolar? Altının çıkarma maliyeti yaklaşık 120 dolardır. 120 dolara çıkarılan ürün 1800 dolar. Niye? Spekülatif piyasalarda bunun değeri ile oynanıyor. En çok altın rezervi olan ülke dediğimiz zaman karşımıza İngiltere ve ABD çıkar. Bir örnek daha verelim; petrol. Petrolün bugün satış fiyatı 80 dolar civarında ama çıkarma maliyeti 6,5 dolar. Peki spekülatif piyasalarda bor niye yok, toryum niye yok, fındık neden yok, çay niye yok mesela? Ben iktidar olayım Türkiye'ye trilyon dolar sokacağım sırf bu yolla. Ben diyeceğim ki,  ‘Bundan sonra bor, toryum, çay, fındık spekülatif borsalarda…’ Ben fındığı iyi bilirim. Bizim oranın ürünüdür. Her şeyi bana ait ama fiyatını Hamburg’ta belirliyorlar, çikolata sanayisi belirliyor çünkü borsası orada. Ben şimdi diyeceğim ki - mesela bu sene belirlenen fiyat 28 lira-  ‘Vermiyorum 28 liraya’ Şimdi spekülatif borsaya açtığınız anda zaten bu kaç be kat değer kazanıyor. Bugün mesela Apple'nin değeri 3 trilyon dolar olarak açıklandı, dünyadaki bütün Apple ürünlerini toplayın 50 milyar dolar etmez ama değerine bakıyorsun 3 trilyon dolar. Şimdi para piyasaları böyle dönüyor. Böyle bir piyasada neden bor, toryum, fındık gibi ürünler yok sorusunun tek cevabı Türkiye'nin bu ürünlerde tekel olmasıdır. İşte biz bunu yapacağız.

#BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş
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