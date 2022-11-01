BTP Başkanı Baş; İstikbal göklerdedir; Mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarla

Son günlerde Millet İttifakı'na katılacağı konuşulan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Biz ‘İstikbal göklerdedir’ diyen Atatürk’ün hedefine yürüyen gençleriz, mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarla!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı Vizyonu” açıklamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Hüseyin Baş, “Cumhuriyetle kavgalı insanlar bir vizyon açıkladılar; Türkiye yüzyılı. İçinde Cumhuriyet yok” dedi.

Baş şöyle devam etti, “Cumhuriyet demeye korkuyorlar. Niye biliyor musunuz? Osmanlının teşkilatçılığında bir problem yoktur. Ordusu güçlü bir ordudur ama Osmanlı'yı yıkan şey sizlerin düşünme kabiliyetlerinizi ve özgürlüklerinizi baskılaması olmuştur. Niye sizi baskıladılar, niye bizleri baskıladılar? Bu sorunun cevabı nedir biliyor musunuz? Siz düşünürseniz, siz konuşursanız, siz yeni fikirler ortaya koyarsanız saltanat gider! Dolayısıyla bugün Cumhuriyetle kavganın sebebi birilerinin kendi saltanatını muhafaza etme çabasıdır. Bunu sakın unutmayın, gerisi tamamen hikaye. Bir sürü bahaneler sunarlar, içi bomboş eleştiriler yaparlar. Hepsi hikaye, tek sebebi kendi sesleri en yükseklere çıksın, kendi sözleri en güçlü söz olsun diye sizin Cumhuriyetinize kast ederler.”

“Biz İstikbali göklerde arayan Atatürk’ün hedefine yürüyen gençleriz”

“Cumhuriyetimizin yüzyılında vizyonlarına bakıyorsunuz; köprü yapacaklar, bina dikecekler, kanal açacaklar. Hepsi kepçeli iş” ifadelerini de kullanan Hüseyin Baş, “Hem Cumhuriyetimizin yüzyılında, hem 21. yüzyılın bugünkü şartlarında en kıymetli şey fikirdir arkadaşlar. Türkiye bu yüzyılın tam dönüşüm arifesinde doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok güzel tespit etmiş ama çözüm yanlış. Kanal açmakla, inşaat yapmakla bu işler olmuyor. Biz 'İstikbali göklerdedir' diyen Atatürk'ün hedefine yürüyen, bu hedefi yakalayacak olan nesiliz ve mücadelemiz istikbali gökdelenlerde arayanlarladır” dedi.