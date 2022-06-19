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Basın Kanunu'nda önemli değişiklik, İnternet Sitelerine de basın kartı!

TBMM Genel Kurulu; Sosyal Medya ve İnternet Haberciliği ve Yargı Paketi ile bazı kanın tekliflerini görüşüp yasalaştırmak, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için yoğun bir mesai ayapcak.

POLİTİKA 19.06.2022, 21:45 19.06.2022, 22:14 Murat Aydın
Basın Kanunu'nda önemli değişiklik, İnternet Sitelerine de basın kartı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu; Sosyal Medya ve İnternet Haberciliği, Yargı Paketi ve  İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin kanun tekliflerini görüşüp yasalaştırmak, Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için yoğun bir mesai ayapcak. 

SOSYAL MEDYA VE İNTERNAT HABERCİLİĞİ DÜZENLEMESİ

Genel Kurulda, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin de ele alınması öngörülüyor.

Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Meclis gündemine gelecek.

Meclis, yasama ve denetim faaliyetleri yürüteceği yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 21 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurulda, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi ile merkezdeki tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti, 20 yıl süreyle yönetici şirketçe gerçekleştirilecek.

Finansal kuruluşların merkezde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde ettiği kazançlarının yüzde 75'i, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

Katılımcı belgeli finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden tahsili gereken finansal faaliyet harçları, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak.

6. YARGI PAKETİ

6. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemeleri içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine getirelerk görüşülecek. 

Kanun teklifi ile yargıda hakim ve savcı yardımcılığı makamı getirilmesi önerilecek. Kanun onaylanırsa, Hakim ve savcı yardımcılığıne getirilen görevliler 3 yıl bu makamda görev yapacak.

 

#TBMM #basın kanunu #intarnat #basınkartı
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