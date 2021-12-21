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Baş'tan dikkat çeken iddia: Piyasaya 40 milyar döviz sürüldü
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan, dolardaki sert düşüş üzerine dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Baş; “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” dedi.
POLİTİKA 21.12.2021, 08:56 Murat Aydın
“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü”
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan dolardaki sert düşüş için 5 kritik soru…
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan, dolardaki sert düşüş üzerine dikkat çekici bir değerlendirme geldi.
“Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” diyen BTP lideri, 5 de kritik soru sordu.
İşte Hüseyin Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;
Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü.
Gerisi hikâye. O zaman 5 soru;
- - Kim bu kadar dövizin sahibi?
- - Bu zamana kadar neredeydi?
- - Bu kadar paraya nasıl sahip oldu?
- - Parasını ne zaman geri çekecek?
- - Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü?
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