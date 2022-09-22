Babacan; ‘Süt üretmekten vazgeçmek; süt, yoğurt, peynir bulamamak demek’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, süt üreticilerinin ineklerini kesime gönderme kararı almasının ardından “Bu, peynir bulamamak, çocukların sabah bir bardak süt içememesi demek” dedi. Babacan ayrıca mayıs ayında YouTube’da kanalında ağırladığı çiftçi Sencer Solakğlu’yla videosunu paylaştı. Videoda, Babacan ve Solakoğlu’nun süt üretimi için iktidarı uyardıkları görülüyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Üreticiler ineklerini kesmeye mecbur bırakılıyor’

“Süt inekleri göz göre göre kıyıma gidiyor. Üreticiler ineklerini kesmeye mecbur bırakılıyor. Yani süt üretmekten vazgeçtiler. Bu ne demek biliyor musunuz; peynir bulamamak demek. Yoğurdun parayla bile alınamaması demek. Çocukların sabah bir bardak süt içememesi demek.”

‘Üreten zarar eder’

“Üreticilerin elini kolunu bağladılar. Yem fiyatı uçup gitmişken, maliyetler tavan yapmışken; iktidar çiğ sütün litresini sabitliyor. Süt tozu ihracatını da kısıtlıyor. İktidarın siyasetinde tek bir denklem var: ‘Üreten zarar eder’.”

Babacan’dan çözüm: Sütün litresini en az 9 liraya yükseltmek ve yemin yarısına hibe

“Hepimiz için çözümü söylüyorum” diyen Babacan, “Sütün litresini en az 9 TL’ye yükseltmek ve yemin yarısını hibe etmek artık bir mecburiyettir. AB standartlarına ulaşmak için tek yolumuz, üretmek” diye devam etti.

Solakoğlu’nu ağırladığı programı paylaştı izlemek için tıklayın

Babacan, ayrıca üretici Sencer Solakoğlu’yla yaptığı programı paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kendi YouTube kanalında yaptığı “Ali Babacan ile Bi’ Kahve” adlı programın 6 Mayıs 2022’deki konuğu çiftçi Sencer Solakoğlu olmuştu.

Solakoğlu, Babacan ile yaptığı programda anaç hayvanları beslemek için kullanılan kaba yem fiyatlarının katlandığını söylemişti. Babacan “Üretici yeme kaç para verecek? Sütü kaça satacak? Aradaki denge tamamen bozuldu” diye karşılık vermişti.

Bunun üzerine iktidara seslenen Solakoğlu, “Lütfen bunu yapmayın. Gözlerini yumsun Ziraat Bankası; alınacak ürün kaba yemse, versin… En azından bu sezonu geçirelim” demişti. Ayrıca çiftçiye destek ödemelerindeki gecikmeye de dikkat çeken Solakoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 7 aydır süt desteğinin ödenmediğini açıklamıştı.