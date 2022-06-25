Babacan ile esnaf arasında altın ve dolar diyaloğu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gittiği pazar yerinde esnafla sohbet etti.

‘Dolar kurunu patlatınca tüm düzen bozuldu ama çabuk düzelir’

Esnaf, Babacan’a “Milletin sıkıntısı var. Hayat çok pahalı. Ne olacak böyle?” diye dert yandı. Babacan bunun üzerine “Dolar kurunu patlattılar, tüm düzen bozuldu. Her şey pahalanıyor. Mazot, elektrik, doğal gaz… Her şey pahalı. Ama düzgün bir kadro işin başına gelince düzelir çabuk” ifadelerini kullandı.

‘Dolar çıktı mı geri inmiyor ama gelir artar’

Babacan, pazarcı esnafının “Dolar 1 lira olur mu başkanım?” sorusunu ise “Çıktı mı geri inmiyor ama gelir artar. Biz devraldığımızda dolar 1,5 liraydı. Altı sene sonra 1,30’a düştü. Gelir arttı. Vatandaşın satın alma gücü arttı” diye yanıtladı.

Çeyrek altın 70 liraydı, şimdi biber 50 lira

Babacan’ın, ekonomiden sorumlu olduğu dönemde “Çeyrek altın 70 liraydı” diye hatırlatması üzerine esnafın “50 liraya bir kilo biber sattık” demesi dikkat çekti.