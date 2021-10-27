Babacan: Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye hayal ediyoruz

DEVA PARTİSİ’NDEN ‘YARINA ATILIM EYLEM PLANI’ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ‘Yarına Atılım Eylem Planı’nı tanıttı. ‘Dünyayla yarışan, özgür ve zengin bir Türkiye için dijital dönüşüm’ sloganıyla sunulan planın ayrıntılarını DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın anlattı. İstanbul Uniq’te düzenlenen programa çok sayıda gazeteci, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

DEVA Partisi iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulanacak 38 maddeden oluşan eylem planı, üç ana başlıktan oluşuyor. Planın “7’den 70’e dünyayla bütünleşen Türkiye” başlığını taşıyan ilk bölümünde fırsat eşitliği vurgulanıyor. 6 ila 25 yaş arasındaki bütün öğrencilere bedelsiz internet hizmeti ve müfredatın yenilenmesi vaat ediliyor.

İkinci bölümün başlığı; ‘Yoksullaşan değil, zenginleşen Türkiye’. Dijital dönüşümle beraber ekonomik atılımın hedeflendiği bu bölümde girişimcilik alanında ve özel sektöre ilişkin atılacak adımlar sıralanıyor. Kripto para ve Dijital-TL ile ilgili düzenlemelerin de önerildiği bu bölümde ayrıca teknoloji alanında tek başına çalışılan (freelance) işlerde sosyal güvencenin altı çiziliyor.

Eylem planının üçüncü bölümü ise ‘Yeni dünyaya uygun kamu hizmeti ve mimarisi’ başlığını taşıyor. Dijital dönüşüm, teknoloji ve girişimcilik odaklı yeni bir bakanlık ve bu kapsamda yeni kurumlar kurulmasını amaçlayan DEVA Partisi, dijital dönüşümle ilgili hukukî düzenlemeleri bu bölümde ele alıyor.

Babacan: ‘Değişimden korkmuyoruz, ne istediğimizi biliyoruz’

Cumhuriyet dönemindeki hiçbir hükûmet programının DEVA Partisi’nin eylem planları kadar detaylı olmadığını vurgulayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Değişimden korkmuyoruz. Ne istediğimizi, ülkemizin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek hareket ediyoruz. İktidardaki zihniyetin Türkiye’yi dünyadan koparmasına, özgürlüklerimizi, ekonomimizi geriletmesine izin vermeyeceğiz. Dünyaya gururla ve onurumuzla bakacağız. Refah seviyemizi yükseltmek amacıyla çıktığımız yolda pusulamız özgürlükler, adalet, hukuk olacak.”

‘Ülkemizin içine kapanarak bir yol alamayacağını iyi biliyoruz’

“Dijital dönüşümle birlikte yepyeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dijitalleşme, toplumsal ve ekonomik hayatı köklü bir şekilde değiştirdi, değiştiriyor. Türkiye, bu değişime seyirci kalamayacak kadar önemli bir ülke. Yeni bir dünya kurulurken, ülkemizin içine kapanarak bir yol alamayacağını iyi biliyoruz.”

‘Sevgili gençler; ne olur icat çıkarın, başımıza yeni işler açın’

“Türkiye’yi yeni buluşların ve yaratıcı fikirlerin ülkesi yapmakta kararlıyız. Kimseye ‘İcat çıkarma’ demeyeceğiz. ‘Söz büyüğün’ diyerek gençlerimizin elinden mikrofonu almayacağız. O yüzden, sevgili gençler, ne olur başımıza icat çıkarın. Başımıza yeni işler açın. Bu özellikle sizden rica ediyoruz.”

‘Kendi geliştirdiği teknolojileri kendi geliştirdiği markalarla ihraç eden bir Türkiye hayalimiz var’’

“Fikir ve üretim üssü olan bir Türkiye olmayı hak ediyoruz. Kendi geliştirdiği teknolojileri, kendi geliştirdiği markalarla dünyaya ihraç eden bir Türkiye hayalimiz var. Yeni teknolojilerin pınarı olmuş bir Türkiye hayal ediyoruz. Finansın, paranın oluk oluk akacağı, yatırım üssü olmuş bir Türkiye hayalimiz var. Fırsat eşitliği temelinde yükselen, hiçbir vatandaşımızın geride kalmadığı bir Türkiye hayalimiz var.”

‘Eylem planımız, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı hızla kapatacak’

“Arabayı sadece dikiz aynasına bakarak kullanırsak kesin kaza yaparız. Gözümüz hep ileride olacak. Ülkenin yarınlarına kilitleneceğiz. Açıklayacağımız eylem planımız, bu ülkenin hızla özgürleşmesini ve zenginleşmesini sağlayacak, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı hızla kapatacak bir program.”

‘Türkiye’yi ‘Silivri soğuktur’ esprilerinin tarih olduğu bir ülke haline getireceğiz’

“İnternet, artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Nefes almak gibi bir ihtiyaç. Ülkeyi yönetenlere bakıyoruz, ‘Çıkar telefonunu’ diyenleri pek anlamıyoruz. Hızlı, hesaplı, hür, hizmet odaklı ve her yerde olan internetin vatandaşın en temel haklarından birisi olduğuna inanıyoruz. İnternet ortamında özgürlükleri garanti altına almadığımız müddetçe, internetteki iyileştirmeler bir işe yaramaz. Yeni kurulacak hükûmetin diyeceği çok basit: ‘Gençler, rahatlayın. Öyle ‘Silivri soğuktur’ muhabbetini unutun, artık bunlar gündemde olmayacak. Sosyal medyada istediğiniz paylaşımı yapın. Gecenin yarısında polis kapınızda belirmeyecek. Biz ülkenin yeni yöneticileri olarak talimatı verdik: Artık hiç kimsenin kendi özgürlük alanına ilişmeyeceksiniz.’”

Dalgın: ‘Eylem planımız bütün Türkiye’nin işine yarayacak’

Babacan’ın ardından konuşan DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ise şunları söyledi:

“Eylem planımız Van’da EBA’ya ulaşamayan çocuğun, İzmir’de uluslararası tahsilat alamayan freelance çalışanın işine yarayacak, Diyarbakır’da internete giremeyen gencin, Konya’da e-ihracat yapmak isteyen KOBİ’nin, Adana’da dijital tarım yapmak isteyen çiftçinin, İstanbul’da bu toplantıya gelmeye çalışırken taksi bekleyenlerin, Sinop’ta kripto parayla nasıl para kazanırım diyenlerin işine yarayacak. Yani bütün Türkiye’nin işine yarayacak.”

‘Vatandaş internetten parasının nasıl harcandığına bakacak’

Dalgın, kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla üç yeni internet sitesi kuracaklarını söyledi:

“Bir tanesi saydamlık.gov.tr olacak. İhale şartnamelerinin ve kamu verilerinin paylaşıldığı bir platform. Vatandaş oraya gidip kendi parasının nasıl harcandığına bakacak. Bir diğeri takip.gov.tr. Devlete bir başvuruda bulunduğunuzda bu başvurunun ne durumda görmek lazım. Tıpkı bir kargo yolladığınızda onu takip etmeniz gibi… Bir diğeri ise düzenleme.gov.tr. Dijital anketlerle vatandaşlarımızdan öneriler toplayacağız.”

‘Start-Up konusunda devrimci bir perspektifimiz var’

“Start-Up konusunda yenilikçi ve devrimci bir perspektifimiz var. Bu arkadaşlarımızın hukuki statüsünü, mali yükümlülüklerini, yatırım enstrümanlarını, teşviklerini, kapatılması için gereken süreleri tamamen değiştireceğiz. Bırakalım büyüsünler, birkaç sene sonra serpildiklerinde zaten bakarız.”

‘Teknoloji magazini değil, toplumsal değişim’

“En lüks telefonları, en iyi bilgisayarları, en hızlı interneti kullanmanız tabii ki güzel bir şey ama o kendi başına bir şeyi başarmıyor. Özgürlükleri kısıtlıyorsanız, girişimcinin önüne duvarlar çekiyorsanız o aletler pek bir işe yaramıyor. Eylem planımız; bu işi bir teknoloji magazininden kurtarıp toplumsal değişime doğru ittirme planı. Bilgi çağına ulaşırken hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bütün meselemiz bunun etrafında şekilleniyor.”