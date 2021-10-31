banner314

banner325

Son Dakika

Babacan'dan Parlamenter Sistem'e geçile ilgili açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Suat Toktaş’ın sunduğu ‘Liderler Özel’ programında gündemi değerlendirdi. Babacan şu ifadeleri kullandı: ‘Tercihimiz, seçimlerden önce parlamenter sistem ve geçiş süreci üzerinde mutabık kalmaktır’ dedi.

POLİTİKA 31.10.2021, 11:09 Murat Aydın
Babacan'dan Parlamenter Sistem'e geçile ilgili açıklama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Suat Toktaş’ın sunduğu ‘Liderler Özel’ programında gündemi değerlendirdi. Babacan  "Tercihimiz, seçimlerden önce parlamenter sistem ve geçiş süreci üzerinde mutabık kalmaktır. Detaylarda seçimden önce mutabakat sağlanırsa anayasa oylaması altı ay içinde yapılabilir" dedi.

Babacan'ın konuşmasından özet cümleler şöyle: “Parlamenter sistemle ilgili detaylarda mutabakat sağlanırsa, bu mutabakat seçimden önce netleşirse, geçiş süreciyle alakalı net bir tablo ortaya çıkarsa parlamenter sistemle ilgili anayasa oylamasının altı ay içinde yapılabileceğini düşünüyoruz. Bugünden anayasa değişikliğiyle ilgili tam bir mutabakat olursa, bu konuda mutabık kalan partilerin seçimden sonra anayasayı değiştirebileceği Meclis aritmetiği yakalanırsa en fazla altı aydır. Bizim tercihimiz seçimlerden önce mümkün olduğunca detaylı bir şekilde hem parlamenter sistem üzerinde hem de geçiş süreci ve yol haritası üzerinde mutabık kalmaktır.” 

‘Güç elimize geçmişken başkanlık sisteminin yetkilerini kullanalım’ demek olmaz’

“Madem parlamenter sistem iyi bir şey, acele edeceğiz. Niye ayağımızı sürüyelim, niye iki üç yıl bekleyelim? İki üç yıl beklemek ne demek? ‘Hazır güç elimize geçmişken başkanlık sisteminin yetkilerini kullanalım’ demek. Bu olmaz. Madem başkanlık sistemi hızlı restorasyon için gerekli, o zaman hiç vazgeçmeyelim. Madem böyle hızlı karar alıyor ülke, o zaman hiç parlamenter sisteme geçmeyelim. Bu, tutarlı bir yaklaşım değil.”

‘TÜSİAD, ‘Ekonominin sorumlusu Erdoğan’dır’ diyebiliyor mu?’                                                                                          

“Mahvettiler ülkenin ekonomisini. İş dünyamızdan güçlü bir ses duyabiliyor musunuz? TÜSİAD ‘Bu ülkenin ekonomisinin bu hale düşmesinin sebebi Sayın Erdoğan’dır’ diyebiliyor mu? ‘Durum kötü’ diyor. Durum tespitini yapabiliyor yani. Biz açık açık söylüyoruz. Bu ülkede enflasyon, faiz yüksekse bunun sebebi Sayın Erdoğan’dır.”

‘Sayın Erdoğan Soros’la en az iki üç defa yüz yüze görüştü’

“Sayın Erdoğan’ın Soros’la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. En az bir tanesinde ben vardım. Bu görüşmelerin teması Türkiye’ye yatırım, daha çok finansman getirmesiyle ilgili. Bundan sonra iktidarın, Sayın Erdoğan’ın tutumunda bir tutarlılık aramayın. O gün işine öyle geliyordu, bugün işine böyle geliyor.”

‘Kavala konusunda şahsi bir inatlaşma var’

“Osman Kavala’yla ilgili konu bir hukuk garabeti. Hukuk ekibimiz dosyaları çok detaylı incelediler. Ulaşılan dosyalarda bizim arkadaşlarımızın gördüğü; delile dayanan bir suç unsuru yok. Bunu hem kendi Anayasa Mahkememiz hem de Avrupa insan Hakları Mahkemesi tespit etmiş durumda. Burada şahsi bir inatlaşma var. Sayın Erdoğan bir kişi üzerinden bütün iş dünyasına, düşünürlerimize, sivil toplumumuza bir mesaj veriyor: ‘Bak kardeşim, benim canım sıkılırsa insanı içeriye attırırım ve kim ne derse desin çıkartmam’. Bir kişi üzerinden sisteme bir bakıma korku salıyor.”

‘Kur artınca her şeye zam geleceğini ilkokul 3 öğrencisi bilir’

“Cumhurbaşkanı’nın mantığı yanlış bir mantık. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ diyor. Bu, temel iktisat tezlerinin dışında apayrı bir hayal dünyası. Döviz kuru artınca A’dan Z’ye her şeye zam geleceğini herkes biliyor. Merkez Bankası faizi düşürünce kur arttı. Arkasından da hemen enflasyon artacak. O kadar basit. İlkokul 3. sınıfta okuyan bir öğrenciye sorsanız bunu bilir. İlkokul 3, 4 matematiği bu. Çok kompleks bir şey değil.”

‘Tezkere konusuna analitik yaklaştık’

“Tezkereler zor kararlardır, her türlü vebali olur. İkilemler arasında karar verirsiniz. Biz bu konuya analitik yaklaştık. ‘Evet’ten ve ‘Hayır’dan yana görüşler vardı, ‘Çekimser kalalım’ diyenlerin sayısı evet ya da hayır diyenlerden daha fazlaydı. ‘Evet’i savunan arkadaşlarımız ne diyordu? ‘Hayır sonucunun çıkmasının göç ve terör tehdidi olmak üzere Türkiye’nin ulusal güvenliği ve çıkarlarıyla ilgili ciddi riskleri var’ diyordu. Hayır diyenler ne diyordu? ‘Niye iki yıllık? Genel seçimlerin de ötesine sarkan bir yetki alıyor. Dış politika meselelerinde Sayın Erdoğan iç siyasette kendi çıkarı neyse o çizgiyi izledi’. Koskoca ülkenin dış güvenliğinin, dış politikasının içeride şahsi iktidar bekası için kullanılma ihtimali bizi ürkütüyor.

‘Türkiye güvenilmez bir muhatap haline geldi’

“Türkiye; artık dengesi kaybolmuş, gece yatarken, sabah kalkarken aklına geleni konuşan güvenilmez bir muhatap haline geldi. Böyle bir ülkenin uluslararası sistemde etkinliği, güvenilirliği olmaz. Ne yapar muhataplarınız? ‘Aman bize zararı dokunmasın’ diye temkinli yaklaşır.”

#babacan #parlamenter sistem
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:42
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:55
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir