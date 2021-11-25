Avrupa Platformu'ndan Gelecek Partisi'ne ziyaret

Avrupa Platformu Başkanı Sebahattin Tetik ve beraberindeki heyet Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret eden Avrupa Platformu Başkanı ve beraberindeki heyet, toplantıda, Avrupa ve Türkiye arasında yürüttükleri

faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ziyaret sırasında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ da hazır bulundu.

Merkezi Eskişehir’de olan Platform, Avrupa’daki Türklerin, Türkiye’de yaşadığı her türlü ekonomik, bürokratik ve sosyal problemlere ilişkin faaliyet yürütmekte olup aynı zamanda

Boynuyoğunlu aşiretini temsil etmektedir. Bu kapsamda her yıl, Mayıs-Haziran aylarında büyük bir yayla şenliği yaptıklarını ifade eden Platform üyeleri Genel Başkan Davutoğlu’nu şeref misafiri olarak ağırlamak istediklerini ifade ettiler. Sn. Davutoğlu bu teklifi kabul ederek şenliğe iştirak edeceklerini bildirdi. Verdikleri bilgi ve nazik davetten ötürü Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ise Avrupa Platformu’na teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.