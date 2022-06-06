Ali Babacan: Seçim günü Beştepe’de duvarlar titreyecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Adalar ilçe binasının açılış törenine katıldı. “Bizim yeşil çizgilerimiz var. Lafta değil, özde çevreci bir partiyiz” diyerek Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Babacan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

‘Damlalar barajları yıkacak’

“DEVA damlaları birikiyor, sel oluyor. Sel olan damlalar inşallah bütün barajları yıkacak. Seçim günü geldiğinde oy pusulasında vatandaşlarımız damlanın, DEVA Partisi’nin altına evet mührünü bastığında Beştepe’de duvarlar titreyecek. Ondan sonrası kolay. Bu iş bizde.”

‘Sorunlar hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak’

“Avrupa’nın en büyük nüfusu bizde. En genç nüfus bizde. En büyük topraklar, en büyük tarım alanları bizde. Fakat çok kötü bir yönetim de bizde. Bu kötü yönetim ilk seçimde müsait bir yerde inip bizler iş başına geldiğimizde sorunlar çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlayacak. DEVA kadroları buna inanıyor. Bizim tek amacımız özgür ve zengin bir Türkiye.”

‘Gazeteci, yazar, yorumcu konuşmaktan korkmayacak’

“Kabustan uyanıp bir yudum su içme hızında bu ülkede her şey düzelmeye başlayacak. Özgürlük, anında… Herkes nefes almaya başlayacak. Gençler sosyal medya kullanmaktan korkmayacak. Gazeteciler, yazarlar, yorumcular konuşmaktan korkmayacak. Onun için korkma Türkiye diyoruz.”