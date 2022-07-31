Ali Babacan: Biz paradan altı sıfırı attık, Beştepe bir sıfırı ekledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Arnavutköy ilçe binasının açılışında konuştu. 10 yıl önce 150 dolar olan KYK burs ve kredilerinin bugün 48 dolara gerilediğini hatırlatan Babacan, Türkiye’nin bölgesinde savaşlar varken yıllarca düşük enflasyon yaşadığını örnekleriyle sıraladı. Babacan, “Sayın Erdoğan’la geçmişi yarıştırmaya kalkmayacağım. Takdir milletindir. Ben özgürleşmiş ve zenginleşmiş bir Türkiye’nin hayalini kuruyorum” diye konuştu. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Neyi arttırdın sen ya?’

“Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde bir aylık KYK bursu, KYK kredisi 150 dolardı. Gençler bütün ihtiyacını karşılayıp kenara para ayırıyordu. Ayırdıkları parayla yazın Avrupa’da 1-2 hafta tatil yapıyordu. Bugün KYK bursu 48 dolara düştü. 150 dolardan 48 dolara inmiş. Bir de ‘KYK burslarını arttırdık’ diye hava atıyorlar. Neyi arttırdın sen ya?”

‘Ekmek 50 kuruştu, 5 lira oldu’

“Biz vaktiyle paradan altı sıfırı atmıştık. Beştepe ne yaptı? Bir sıfırı ekledi. Dolar 1,5 liraydı, 1 lira 6 kuruştu. Şimdi 18 liraya doğru gidiyor. Ekmek 50 kuruştu. Bir sıfır eklediler, 5 lira oldu. Tavuk döner 5 liraydı, oldu 50 lira. Kiralara bir sıfır eklediler. 500 liralık dairenin kirası oldu 5 bin lira. Biz altı sıfırı attık, Beştepe şimdiden bir sıfırı ekledi. Korkarım ki seçime kadar daha sıfır ekleyecek.”

Merkez Bankası’na: ‘Dünya barışından sana ne, sen işini yapsana’

“Merkez Bankası ‘Dünya barışı sağlanırsa ben de enflasyonu düşüreceğim’ diyor. Bizim paramızın değerini sen koru. Lafa bak. Dünya barışından sana ne? Dünya barışını sen mi sağlayacaksın? Sen paramızın değerini koru.”

‘ABD Irak’ı işgal ettiğinde enflasyonu 29’dan 18’e düşürdük’

“Ukrayna-Rusya savaşı varmış, onun için enflasyon yükseliyormuş. Yahu savaşın içindeki Ukrayna ve Rusya’da bizim kadar enflasyon yok. Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor. Kimse kusura bakmasın. Yıl 2002, bu arkadaşınız ekonominin başına geçti. 2003’te Amerika Irak’a savaş açtı. Irak’ın tamamını işgal etti. Aynı 2003’de enflasyonu %29’dan %18’e indirdik.”

‘Savaş var, terör var demeden enflasyonu tek haneye indirdik’

“Yıl 2004. Irak savaşı devam ediyor. Türkiye’de terör eylemleri olmaya başladı. Terör yoğunlaştı. Aynı 2004’te 29’dan 18’e indirdiğimiz enflasyonu 9’a indirdik. Bahane bulduk mu? Şurada savaş var, burada terör var demedik. Enflasyonu tek haneye indirdik, paradan da altı sıfırı attık.”

‘Suriye’de iç savaş patladığında Türkiye’de enflasyon 4,9’du’

“2011’de komşumuz Suriye’de iç savaş patladı. Enflasyon kaç? Enflasyon yüzde 4,9. 2014’de Rusya Kırım’ı ilhak etti. Enflasyon yüzde 8. Demek ki neymiş? Ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde savaş, terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş. IŞİD, Musul’u ele geçirdiğinde, Haziran 2014’de Türkiye’de enflasyon 9’du. Enflasyonun sebebi dünyadaki savaşlar falan değil. Dünyada savaşlar olsa bile; rejimler yıkılsa bile siz ekonomiyi düzgün yönetin, enflasyonu tek hanede tutarsınız.”

‘Pazartesi günü ihracatçıya, üreticiye kredinin önünü açın’

“Bu ülkenin yatırıma, üretime, istihdama ihtiyacı var. Bu ülkenin kısılacak bir kredi kaynağı varsa en son kısılacak kaynağı reeskont kredisidir. Böyle dengesiz, işi bilmeyen bir ekonomi yönetimi olamaz. Çağrı yapıyorum. Merkez Bankası’nın ihracatçıya, üreticiye, yatırım yapana verdiği kredinin önünü pazartesi günü derhal açın.”

‘Liyakatsiz dediğin Ali Babacan’la tam 13 yıl niçin beraber çalıştın?’

“İnsanlar haklı olarak Sayın Erdoğan’a soruyor, liyakat sahibi değildi de tam 13 yıl boyunca Ali Babacan’la niye çalıştın? İnsanlar soruyor; ‘Tek yetili olduğun 4 yılda dört merkez bankası başkanı, üç Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdin. Liyakatsiz dediğin Ali Babacan’la üçüncü döneminin son gününe kadar niye çalıştın?’. Ali Babacan 2009’da istifa mektubunu verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde, 2019’da partiden istifa ettiğinde, niçin ‘Kal’ diye ısrar ettin bu ‘liyakatsiz’ adama? Sayın Erdoğan değmez. Üç günlük dünya için değmez. Haklıya hakkını teslim edeceksin. Adil yönetim budur.”

‘Barışın diyarı bir Türkiye hayal ediyorum’

“Sayın Erdoğan’la geçmişi yarıştırmaya kalkmayacağım. Takdir milletindir. Milletin vicdanı en önemli ölçüdür. Bizim gözümüz bu ülkenin yarınlarında. Ben, seçim sonrasını hayal ediyorum. Özgürleşmiş ve zenginleşmiş bir Türkiye’nin hayalini kuruyorum ben. Mutlu bir Türkiye hayal ediyorum. Tek bir ailenin bile yoksulluğun pençesinde yaşamadığı bir Türkiye hayal ediyorum ben. Barışın diyarı bir Türkiye hayal ediyorum. Türk-Kürt, Sünni-Alevi, sağcı-solcu, ocu-bucu hiç fark etmez. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hayal ediyorum.”

‘Üç-beş kişinin parasına para kattığı devri sona erdireceğiz’

“İlan ediyorum: Türkiye’yi bölgemizin en güçlü ülkesi yapacağız. Ülkemizi barış, özgürlük ve adalet limanına sağ salim yanaştıracağız. Türkiye’de kimsenin kimseye haksızlık yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Kavgaya, gürültüye izin vermeyeceğiz. Hakkı yenen milyonların hakkını iade edeceğiz. Üç-beş kişinin parasına para kattığı devri sona erdireceğiz. Topyekûn, fert fert kazanacağız.”