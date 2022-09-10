Ali Babacan: Bankada parası olana kur koruması var, bu adalet mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan, Ayaş’ta gittiği bir semt pazarında iki kutu Aspirin’e 50 lira ödediği için tepki gösteren bir vatandaşla karşılaştı.

‘Aspirin kur kadar, emekli maaşı uydurma enflasyon kadar artıyor’

Babacan “Aspirin 3-4 liraydı. Emekli maaşı devletin resmî enflasyonu kadar artıyor. Ama gerçek hayat gerçek enflasyon kadar artıyor. Aradaki fark kadar herkes eziliyor. Milletin mevduatı kura bağladı. Emeklinin, memurun maaşında kur koruması yok ama bankada parası olana kur koruması var. Bu adalet mi? Ama Aspirin kur kadar artıyor. Ama emekli maaşı devletin uydurma enflasyonu kadar artıyor. Sorunun tam özünde o var” diye konuştu.

‘Değişme zamanı geldi’

Eşinin hasta olduğunu söyleyen bir başka vatandaşla sohbet eden Babacan, ilaç fiyatlarını sordu,“Emekliyiz, bir sürü fark ödüyoruz” yanıtını aldı. Babacan, vatandaşın “Bıktık, her şeyden bıktık. Yorulduk. Ferahlık istiyoruz artık” sözlerini ise “Değişme zamanı geldi” diye cevapladı.

“Ben ‘Üreteceğim’ diyorum, devlet ‘Ürettirmeyeceğim’ diyor”

Bir çiftçi ise Babacan’a şunları söyledi:

“Köylü olarak hiç iyi değiliz. Ne koyunumuz ne kuzumuz para ediyor… Yem maliyetleri çok yüksek. Dişi hayvanlar hep kesime gidiyor. Maliyetler arttı. Elektrik… Hele mazota hiç gücümüz yetmiyor. Gübreyi daha sormadık. Almayacağız. Atmak yasak… Biz üretmeye uğraşıyoruz, devlet ‘Ürettirmeyeceğim’ diyor. Ben ‘Üreteceğim’ diyorum, devlet ‘Ürettirmeyeceğim’ diyor. Ben üretmeye devam edeceğim. O da bana ürettirmezse ürettirmesin.”

‘190 milyar doları satarak döviz kurunu patlattılar’

Babacan, çiftçinin sözlerine “Hükûmet döviz kurunun kontrolünü elinden kaçırdı. Devletin 190 milyar dolarını arka kapıdan satarak döviz kurunu patlattılar. Ondan sonra her şeye zam geliyor” diye karşılık verdi.

Babacan’la karşılaşan vatandaşların “Kurtarın bizi. Arkanızdayız” sözleri dikkat çekti.