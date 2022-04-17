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Akşener’den Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı kim tartışlamarı sürerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Mansur Yavaşla ilgili çarpıcı açıklama geldi.

POLİTİKA 17.04.2022, 14:11 Murat Aydın
Akşener’den Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı kim tartışlamarı sürerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Mansur Yavaşla ilgili çarpıcı açıklama geldi. Meral Akşener, son günlerde gündemde olan Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Ben Sayın Mansur Yavaş’ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü belediye seçimlerinde ittifakın adayıydı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız. Eğer Cumhur İttifakı merak ediyorsa hemen seçim kararı alsınlar 13. cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KRT TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

“Cumhur İttifakı çok merak ediyor bizim adayımızı” diyen Akşener, daha önceki “Fitne çıkarmak için yapıyorlar” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Cumhur İttifakı’nın adayı eğer Sayın Erdoğan ise, (bunu Erdoğan’ın ağzından duymadım sadece Bahçeli söylüyor) Erdoğan ve arkadaşları, bu adayı çok merak ediyorlarsa, rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar, hemen biz de açıklayalım. Ondan sonra Sayın Erdoğan rakibini tanımış olsun” ifadelerini kullandı.

6'li masada cumhurbaşkanı adaylığının konuşulmadığını belirten Akşener, “Bunu hiç konuşmadık. Sadece nasıl bir tutum almamız gerektiğini paylaştık. Onun dışında bir şey konuşmadık” dedi.

YAVAŞ’IN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Mansur Yavaş’ın adaylığı konusundaki iddialara yanıt veren Akşener, şunları söyledi;

*Çıkan isimler açısından hadiseye bakıldığı zaman Ben Sayın Mansur Yavaş’ın isminin söylenmesinden ancak gurur duyarım çünkü Millet İttifakı'nın bir belediye başkanının popüler olması gerçekten gurur verici bir durumdur.

*Sayın Yavaş, hem CHP'den seçilmiş bir kişi, hem de İYİ Parti'nin de aleni desteklediği ittifak çerçevesindeki bir kişi. Dolayısıyla iyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin güzel anılmasından ancak gurur duyarız.

*Bizim o sistemin içerisinde, anılan diğer isimler de dahil olmak üzere bir fitneye, bizi birbirimize düşürmeye kesinlikle sebep olmaz.

*Merak eden Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'na önerim hemen bir seçim kararı alın, 13. cumhurbaşkanının kim olacağını görün. Boy ölçüsünü almanın yolu sandıktır. Yüreğiniz yetiyorsa getirin sandığı, ondan sonra bu millet kimin boyunu nasıl ölçüyormuş görelim.

“İŞTE PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI HİKAYESİNİN SONU”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddit Nebati’nin ‘Açım' diyen vatandaşa ‘Sabredin gelecek Aralık'a kadar’ dediğini de hatırlatan Akşener, “İhtiyacı olan herhangi bir konuda fikrini söylemeye kalkışana ya nankör, ya terörist ya hain deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır. İşte Türk tipi, partili cumhurbaşkanlığı hikayesinin sonu. En son 20 yaşında gencecik birisi, bir Tweet atmış. Daha sonra silmiş. Bu nedir yahu? Anlamam mümkün değil” dedi.

Akşener, kendisine edilen hakaretler ve evinin basılmasını mahkemeye taşıdığını ancak hiçbir sonuç alınamadığını da hatırlattı.

“HEPİMİZ HAKLI ÇIKTIK”

İYİ Parti lideri Akşener, “16 Nisan 2017'yi hatırlarsak eğer hepimiz haklı çıktık. O gün o referandumda ‘Yapmayın, bu yanlıştır' denilen her türlü gerekçe, bizlerin söylediği haklı çıktı” diyerek sözlerini tamamladı.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Seçim yasası için “Bu kanunun geçiş meselesi bizim aramıza fitne koymak” diyen Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “İttifak içinde ittifaklar olabilir” sözlerini de değerlendirdi. Akşener, şöyle konuştu:

*Temel beyin ittifakın içinde ittifak dediği, çemberin içinde siyasi partiler ayrı ayrı da girebilir. ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir problem yok onu destekleyeceğiz’ diyor. Ama oy maksimizasyonu açısından da ‘Biz ittifaktan kopmadan birliktelik yapabiliriz' diyor.

*Bunun anlamı, bir siyasi partinin listelerinden hepsinin seçime girmesi anlamını taşıyor. Temel beyin söylediği bu. Bu rasyonel bir düşünce tarzı. (Bu altılı masanın dağılması) değil. Bu bir fikir uçuşturma.

*Soru şu; cumhurbaşkanlığını almalıyız. İkincisi de parlamentoda da çoğunluğu almalıyız. Parlamentodaki çoğunluğu altımız da destekleyeceğiz. Ben cumhurbaşkanı adayı olmadığını niye açıkladım? Burada, beni hem seçmen, hem millet hem de altılı masadaki arkadaşlarımız önyargısız dinlesin diye.

*24 Haziran 2018'den bir tecrübem var. Birden fazla adayla çıkıldığı zaman birbirinizle rekabet ediyorsunuz. Bu doğru değil. 31 Mart'ta yan yana gelişimizin sonuçlarını görünce ben önceden ilan ettim. Başbakanlığa talibim sözüm hala geçerli. O masadan bir tek adayın çıkması lazım.

İYİ PARTİ’DE ‘A TAKIMI’NDAKİ DEĞİŞİMİN NEDENİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti'de ‘A takımının’ değişmesiyle ilgili konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Bizimkisi değişim değil. Kavramsal bir iş değil. 27 aydır geziyorum. 1,5 yıldır da gençlerle çalışıyorum. Gençlerle çalışmamım sebebi şu; biz esnaf dükkanına gidiyoruz. Herkesi görüyorum.

*Fakat gençlere ulaşamıyoruz bir türlü. Onlarla sohbet etme fırsatı bulamıyorum. Ne yer, ne içer, neye ağlar, neye üzülür, neye öfkelenir, nasıl aşık olur bilmiyoruz. Esasında ben 1,5 yıldır gençlerle çalışıyorum. Kamuoyunun bilgisi dışında. Cep telefonu veya başka bir şey yok. Zoom üzerinden uzun bir zaman çalıştık. Tersine mentörlük. Ben sordum onlar cevap verdi. Ben onlardan öğreniyorum. Bu bir noktaya geldi. Bir bilgi birikimi oluştu.

*‘Değişiklik' denilen hikayeye gelince; teşkilatlarımızla, bizim partimizin bu gençleri tam bir uyum içerisinde çalışmasının, sahadaki pratiğe dökülmesinin yolu olarak, genel başkan yardımcılıklarını üzerime aldım. Yerine birini atamak değil. Her iki arkadaşımız da işlerinde çok başarılıydı.

*Berna Sukas da, Koray Aydın da başarılı arkadaşlarımızdı. Şimdi seçime bir yıl kalmış. Ayrı ayrı yürünen bu sistemi, üst üste et tırnak haline getirip saha pratiği için bir araya getirdik. Kadınları kapı zili çalacak bir hale getiriyoruz.

*Sibel hanım bizim kadınlara dair kooperatifler oluşturdu, inanılmaz güzel işler yaptı. Bu yanı devam edecek o işin ama bir de kapı zili çalarak gezilmesi gereken alanlar var. Ben ana kademedeki gençlik ve kadını Türkiye'nin her yerinde sahada çalıştırmak istiyorum. Onu yaptık. Yoksa kavramsal bir değişiklik söz konusu değil.

#MeralAkşener #MansurYavaş
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