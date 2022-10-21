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Akşener ve İmamoğlu birlikte kurdele kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane'de merhum Mustafa Canlı adına yapmış olduğu bilim ve sanat merkezinin açılış törenine katıldı. 

POLİTİKA 21.10.2022, 19:49 Murat Aydın
Akşener ve İmamoğlu birlikte kurdele kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane'de merhum Mustafa Canlı adına yapmış olduğu bilim ve sanat merkezinin açılış törenine katıldı. 

"Ben burada bir fotoğraf gördüm, o fotoğraf çok önemli" diyen Akşener, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Gümüşhane Belediye Başkanı, bütün siyasi partilerin temsilcileri, milletvekillerimiz, partilerin genel başkan yardımcıları, kadınlar, erkekler, gençler bir arada. Bu, Türkiye açısından çok önemli bir fotoğraf. Bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı'dır" ifadelerini kullandı. 

Farklı siyasi partilere oy veren seçmenlerin tören alanında olduğuna dikkat çeken Akşener, "Her biri Mustafa Canlı için burada. Belki şu duayı etmemiz lazım. Cenab-ı Hak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir mirası bırakmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Mustafa Canlı'nın kendisine abla diye hitap ettiğini hatırlatan Akşener, "İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne atandığında aradım. O'nu tebrik ettim, dualar ettik. 'Allah utandırmasın, üstün hizmetler yapmayı nasip etsin' dedim. O da bana "Tespihlerinde beni unutma. Cenab-ı Hak beni haksızlık edenlerden eylemesin. İnsanların hakkına girenlerden eylemesin. Başarıyı insana hizmetle nasip etsin.' dedi. Dolayısıyla bugün birlikteysek, kendisinin ettiği ve benim de amin dediğim duaların Cenab-ı Hak nezdinde kabul olduğunu gösteriyor.” dedi.

Akşener şunları ekledi:
“Sadece bu tentenin altındaki insanlar değil, tentenin dışında var olan pek çok Gümüşhaneli kardeşimiz bir arada ve hepimiz Mustafa Canlı adına yapılan, gençlerimizin okuyacağı ve O’nun gibi nice Mustafa Canlı'ların dürüst, namuslu, hakkaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlı'ların mezun olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu. Mustafa Canlı süper zengin değildi. Yıllarca belediye başkanlığı yaptı ama zengin değildi. Mustafa Canlı'nın çoluk çocuğunun, onun tarafından bırakılmış fabrikaları da yok. Hepsi emekleriyle çalışan, hak ettikleri kazançla yaşayan insanlar. Burayı şereflendirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Allah, Mustafa kardeşimi bugünkü fotoğraftan onu haberdar etsin.”

#ibb #iyiparti #MeralAkşener #Ekremİmamoğlu
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