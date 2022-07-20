Akşener Giresun'da konuştu; Fındık fiyatı en az 74 Lira olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz gezisinin ilk gününde Giresun'da esnaf ve halkla buluştu. Meral Akeşen Giresun Merkezde yaptığı konuşmada Giresun'un fındığına değinirken, yaptığı fiyat hesaplamasını da açıkladı. Fındık kilogram fiyatının en az 3.5 dolar olması gerektiğini ifade eden Meral Akşener, yaptıkları hesaplamaya göre fındık taban fiyatının 74 TL'den aşağı olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Akşener, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde halka hitap etti. Akşener, Yağlıdere ilçesindeki konuşmasında KYK faiz borçlarının silinmesine ilişkin, üniversite mezunu gençler için istihdam yaratılması gerektiğini söyledi.

"EYT BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI"

Bulancak'ta halka seslenen Akşener, EYT'nin bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, gençlerin iş bulamadığını gerçekleştirilen mülakatların da adil yapılmadığını savundu.

"FINDIK EN AZ 74 LİRA OLMALI"

Akşener, fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söyleyerek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika'ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" dedi.