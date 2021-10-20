Akşener; Erdoğan'a sert çıktı, Grup konuşması Twitter'da gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada "Şu anda Merkez Bankası’nın net rezervi eksi 43 milyar dolar. 128 milyar doları çatır çatır yediler" dedi. Akşener’in konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Üç yıl önce Erdoğan faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisi, medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde, bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan. İşte sizse Partili Cumhurbaşkanlığı ile uçak Türkiye.

Üç yıl önce Erdoğan faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisi, medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde, bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan. İşte sizse Partili Cumhurbaşkanlığı ile uçak Türkiye.

Quote Message: Milletimiz perişan oluyor. Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sadece ise sadece seyrediyorsun. Merkez Bankası Başkanı seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. Madem o kadar rezervin var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun. Edemez çünkü rezervler Merkez Bankası’nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı.

Milletimiz perişan oluyor. Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sadece ise sadece seyrediyorsun. Merkez Bankası Başkanı seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. Madem o kadar rezervin var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun. Edemez çünkü rezervler Merkez Bankası’nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı.

Quote Message: Merkez Bankası’nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Her seferinde söyledik, uyardık, bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır, itibarı da bağımsızlığından gelir. Türkiye’nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar."

Merkez Bankası’nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Her seferinde söyledik, uyardık, bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır, itibarı da bağımsızlığından gelir. Türkiye’nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar."

Quote Message: Tüm bu acı tablo içerisinde, bir yandan da, kamuda işe girmek için, Ak Partili amca, teyze, dayı ve kayınçolar üzerinden giden, gayri ahlaki torpil mekanizmaları, çalışmaya başlıyor. Yani artık Ak Parti iktidarı sayesinde; siyasetçiler vatandaşa değil, vatandaş, siyasetçilere hizmet etmeye başlıyor. Nitekim, TÜGVA gibi, ne dolaplar çevirdiği, daha yeni yeni açığa çıkmaya başlayan, vakıf görünümlü, alengirli yapılar da, bu sayede güçlenmeye başlıyor."

Tüm bu acı tablo içerisinde, bir yandan da, kamuda işe girmek için, Ak Partili amca, teyze, dayı ve kayınçolar üzerinden giden, gayri ahlaki torpil mekanizmaları, çalışmaya başlıyor. Yani artık Ak Parti iktidarı sayesinde; siyasetçiler vatandaşa değil, vatandaş, siyasetçilere hizmet etmeye başlıyor. Nitekim, TÜGVA gibi, ne dolaplar çevirdiği, daha yeni yeni açığa çıkmaya başlayan, vakıf görünümlü, alengirli yapılar da, bu sayede güçlenmeye başlıyor."