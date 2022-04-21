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Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir’de vatandaşlara hitap etti. Akşener, “Bana soruyorlar sen ne yapacaksın diye, çok basit bir şey söylüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum" dedi.

POLİTİKA 21.04.2022, 21:35 22.04.2022, 08:05 Murat Aydın
Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir İftar Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına, Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da katıldı. İftarını açan İyi Barti Genel Başkanı Akşener, davete katılan vatandaşlara konuşurken önemli mesajlar verdi. İktidara yaklenen Akşener şunları söyledi:

“Biz engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bu konuda bize teveccüh gösteren aziz milletimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün burada Kırşehir Belediyesi’nin Millet İttifakı tarafından kazanıldığı bir dönemde il başkanımızın anlatıldığı gibi nereden nereye… Çöp kutusunun üstünde konuşmaktan belediye başkanımızla birlikte iftar sofrasında iftar etmeye, Allah oruçlarımızı kabul etsin. Bu partinin kurulmasından emek sarf eden bu değerli kardeşlerim olmasaydı bugün Türkiye’de ne konuşuyor olacaktık.

"TENCERESİNİ KAYNATMAKTA ZORLANANLAR GÖRDÜM"

Bugün Türkiye’de atanamamış öğretmenlerin derdini, KPSS’den 92 puan almış atanmamış gençlerin sesi olamayacaktı kimse, onlar konuşulmayacaktı. Şimdi Türkiye’de bir orta oyunu oynanıyor, bizi birbirimize düşman edip, inançlarımız, aidiyetlerimiz üzerinden birbirimize düşmanlaştıran o dili İYİ Parti ve İYİ Partililer yerle bir etti. 2020 Ocak’ında beri esnaf esnaf şehir şehir geziyorum o dükkanların içinde ne hayaller ne hayatlar gördüm. Tenceresini kaynatmakta zorlananlar gördüm.

Açlığın başladığı bu ülkeyi gördüm, siftahsız dükkanlar gördüm şimdi esnaf dükkanında işten yardımcısını çıkarmak zorunda kalan esnaflar gördüm. Besiciler diyor ki ‘Hayvanlarıma oruç tutmayı öğretiyorum’ bu ne demek biliyor musunuz bu hayvanlara yem verme konusunda zorda kalmak demek. Ağalar o kadar çok bozuluyor ki her gittiğim yere o dükkana önceden konuşlanan yandaş medyanın mensupları o gezilerin her birine tiyatro dediler ama vatandaşın çektiği çile tiyatro değildi.

"11 MAAŞ ALAN O DANIŞMANLAR VAR"

Esnaf dükkanlarında müşteri velinimettir ama çok uzun zamandır bu kutuplaştırma siyaseti neticesinde sizin dertleriniz ortadan kalktı bunlar duyulmaz oldu seçmen velinimet olmaktan çıktı. Bir tek derdim var; sizin velinimet olmasınız. Siz velinimet olunca beş maaş alan o haramzade danışmanlar sizin yüzünüze sırıtarak bakamayacaklar.

11 maaş alan o danışmanlar var ya, yerde garibanı tekmeleyen Soma’da hani hatırlayın onlar var ya yüzünüze cıvık cıvık bakıp sırıtamayacak çünkü yerlerinden kalmayacaklar. 314 bin lira maaş alan bakan yardımcıları var. 4 yıllık üniversite mezunu asgari ücretle iş bulamamışken bunları her biri de yüzünüze sırıtarak bakarken işte bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta yıkacağız.

“UTANMADAN DİYORLAR Kİ ‘TÜRKİYE’DE AÇ YOK, AÇIK YOK, İŞSİZ İNSAN YOK’ HADİ BE ORADAN”

EYT’yi çalışıyoruz, en fazla konuşan benim, niye çünkü büyük bir haksızlık var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun dedik, şimdi dedik ki 2 bin 500 lirayla bu zamlar karşısında bir emekli evini geçindirebilir mi? Utanmadan diyorlar ki ‘Türkiye’de aç yok, açık yok, işsiz insan yok’… Hadi be oradan, ben geziyorum halkın arasındayım. Bu düzeni birlikte ve helal oylarımızla yıkacağız. Şimdi gelelim EYT’lilere; nankör dedi, yan gelip yatıyor dedi, her şeyi dedi ama işi çözmek içine gereken parayı Hariri’lerin cebine 24 milyar lira koydular.

“ÇALMAYACAĞIM, ÇALDIRMAYACAĞIM ÇALANIN ELİNİ KOLUNU KIRACAĞIM DİYORUM”

Bakınız 3,5 milyon ailenin elektriği kesik, 1,5 milyon insanın doğal gazı kesik bu ülkede, şimdi bunları üstlendik sildik derse oraya çıkan paranın karşılığı ne oldu biliyor musunuz, Cengiz İnşaatla Turkcell’in vergi borçlarını sildiler 1 milyar 225 milyon lira. Şimdi bana soruyorlar ‘sen ne yapacaksın’ diye, çok basit bir şey söylüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum.

Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim, onları satıp sizin cebinize koyacağım diyorum."

#meral akşener #iyiparti
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