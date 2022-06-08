'Akaryakıt zammı ekonomik kriz değil, ekonomik sefalete götürüyor'

Akaryakıt zamlarına toplumun her kesiminden tepkiler yükseliyor. DEVA Partisi Giresun İl Başkanı Özgür Okusal, akaryakıt zamlarının ülkeyi ekonomik krizden öze, ekonomik sefalete sürüklediğini vurguladı.

Özgür Okusal zamlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son altı ay içinde akaryakıta ve doğal olarak ta akaryakıt ile bağlantılı ürünlere gelen fahiş zamlar halkımızı aşırı derecede olumsuz etkilemektedir. Hükümet yetkililerinin durumun farkında oldukları aşikâr olmalarına karşın, aldıkları yanlış finans politikalarından dolayı, ülkemiz ekonomik krizden daha öte ekonomik sefalete sürüklenmektedir.

Yıl başında asgari ücrete, memura ve emeklilere yapılan zamlar yılın ilk 3 ayının sonunda erimiş olup, Nisan ayından itibaren halkımız ekonomik darboğaza girmiştir. Bu durum esnafımızı da olumsuz etkilemiş olup, ülkemiz genelinde iflas ve icra dosyaları cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır.

Hükümete çağrımız, temmuz ayında memur, işçi, emekli ve asgari ücretlilere zam yapacağına, doğru ekonomik tedbirler alarak hayat pahalılığını ve enflasyonu kontrol altına almasıdır. Bunu da en iyi DEVA PARTİSİ ekonomi eylem planından yararlanarak yapabilir."