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8 Siyasi Parti 3. Seçim İttifakı için bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3'üncü yol ittifakı için Meclis'te grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.

POLİTİKA 18.01.2022, 23:41 Murat Aydın
8 Siyasi Parti 3. Seçim İttifakı için bir araya geldi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3'üncü yol ittifakı için Meclis'te grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.

HDP'nin çağrısı ile bir araya gelen EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP, TÖP ve TKP temsilcileri, 3'üncü yol ittifakına ilişkin toplantı yaptı.

Ülke gündeminin konuşulduğu toplantıda ekonomi politikalarının yanı sıra ortak mücadele çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimler için nasıl bir yol izleneceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Sona eren ilk toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

"ORTAK MÜCADELE" MESAJI

Demokratik değişim ve dönüşümün önünün açılabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Bu çerçevede, HDP’nin yapmış olduğu çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde aşağıda imzası bulunun siyasal yapılar olarak bir araya geldik. Bu toplantıda aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz:

-Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,

-Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,

-Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.

-Türkiye’nin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları, gençleri ve ekoloji mücadelesi verenleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve mücadele ortaklığını kurmanın yol ve yönetmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler olarak üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız.

TKP'den toplantıya ilişkin ilk değerlendirme

Bugün Ankara'da HDP'nin çağrısıyla yapılan toplantıya katılan Türkiye Komünist Partisi heyeti, toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklama Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı tarafından yapıldı.

'Bütünlüklü bir mücadele çerçevesinin nasıl oluşturulması gerektiğine dair görüşlerimizi aktardık'

"HDP’nin gerek yazılı gerekse yüz yüze sözlü olarak bizlere yaptığı toplantı çağrısı üzerine bugün Ankara’da 8 ayrı siyasi yapı bir araya gelmiş olduk" diyen Sarı, "HDP’nin toplantı çağrısında da ilettiği üzere Türkiye’de düzenin yaratmış olduğu ağır baskı ve sömürü koşullarında emekçiler ve ezilenler adına neler yapılabilirin tartışılması çağrısı ile yapılan toplantıda katılımcı siyasi partiler ortak mücadele zemininin nasıl ve hangi önceliklerle oluşturulacağına dair görüşlerini aktardı. TKP adına 3 Merkez Komite üyesi olarak katıldığımız toplantıda bizler de hem somut mücadele başlıklarında ortak tutum alınması hem de daha bütünlüklü bir mücadele çerçevesinin nasıl oluşturulması gerektiğine dair görüşlerimizi aktardık" ifadesini kullandı.

'İlkesel ortaklıkları taşıyanların bir araya gelerek bir ittifak oluşturmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladık'

Somut mücadele gündemlerinde bir araya gelebilmenin, bu mücadele başlıklarında ortak neler yapılabilir bunun tartışılmasına dönük bir iletişimin sağlanması ve bu yönlü bir çabanın önemini vurgulamış olduklarını belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda daha bütünlüklü bir mücadele programının ve bu kapsamda seçim ittifakı başlığına dair de zaten kamuoyu ile defaten paylaştığımız üzere bunun belli ilkeler üzerinden ve bu ilkelerin belirlediği bir programatik çerçevede gerçekleşmesinin bizim açımızdan doğru olduğunu belirtmiş olduk. Bu anlamda toplantıda olan veya olmayan siyasi yapılar açısından ilkesel ortaklıkları taşıyanların bir araya gelerek bir ittifak oluşturmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladık. İlkesel ortak bir çerçevede anlaşamayan siyasi yapıların ise bir ortak programatik hat veya siyasi ittifak içerisinde bulunmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü de belirttik."

'Üç ilkeyi örtecek bir ittifak ilişkisini kabul etmemiz mümkün değil'

"TKP açısından sermaye karşısında emekçilerin çıkarlarını ve bağımsız siyasi iradesini temsil, emperyalizme karşı bağımsızlık ve gericilik karşısında laikliği savunu ilkeleri etrafında bir programatik çerçeve ve devrimci birliktelik bugün yakıcı bir ihtiyaçtır" vurgusunda bulunan Sarı, "Bu anlamda HDP’nin sunduğu Tutum Belgesi üzerinden HDP ile bir ittifak içersinde olmamız veya bizim savunduğumuz üç ilkeyi örtecek bir ittifak ilişkisini kabul etmemiz mümkün değil. Toplantıda, bu toplantıya katılan siyasi yapıların arasındaki iletişimin güçlenmesi ve süreklileşmesi ve somut mücadele gündemleri üzerinden ortaklaşıldığı ölçüde birlikte hareket edilmesi ihtiyaç ve gerekliliği konusunda bir görüş ortaklığı oluştuğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

#EMEP #EHP #Halkevleri #HDP #SMF #tıp #top #TKP
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