6 Partisinin Kadın Kolları Başkanları İftarda bir araya geldi

Ankara’da 6 Muhalefet Partisinin Kadın Kolları Başkanları İftarda Bir Araya Geldi

Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Mürşide Gizem Yıldırım'ın iftar daveti ile altı muhalefet partisinin Ankara il kadın kolları başkanları bir araya geldi.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan altılı masa il ve ilçe teşkilatlarını da harekete geçirdi. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan masanın kadın kolları başkanları iftar yemeğinde bir araya geldi. Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı Avukat Mürşide Gizem Yıldırım'ın davetiyle, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz, İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sema Tantoğlu, Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Canan Acun, Demokrat Parti İl Kadın Kolları Başkanı Habibe Çöğen ve DEVA Partisi Ankara Kadın Çalışmaları Başkanı Funda Özer aynı masada buluştu.

"BÖYLE ÇOK GÜZELİZ, YAŞASIN KADININ GÜCÜ!"

Kadınların altılı masası üzerine açıklama yapan Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Mürşide Gizem Yıldırım, "Gelecek Partisi Ankara İl Kadın Politikaları Başkanlığı olarak davetimize icabet eden Ankara İl Kadın Kolları Başkanlarına çok teşekkür ediyorum.Ortak akla inanan altı siyasi partinin genel başkanları, yarının Türkiye'sini inşa etmek için "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" çerçevesinde çalışırken, Ankara İl Kadın Kolları Başkanları olarak bizler de seçim sath-ı mailine girilen şu günlerde tüm gücümüzle her gün sahalarda olup, var gücümüzle çalışacağız!" ifadelerini kullandı.

Dostluk havasında geçen iftarlı sohbet toplantısı ardından başkanlar en kısa sürede yeniden bir araya gelmek konusunda sözleşerek ayrıldılar.