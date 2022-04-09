6'lı Masanın Cumhurbaşkanı adayı kim; Ali Babacan açıkladı!

Ali Babacan’dan cumhurbaşkanı adayı açıklamasıDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı’da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Babacan, çok tartışılan ve konuşulan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olacak? sorusuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nın tartışmasız adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı kimi aday gösterecek? Aday ne zaman açıklanacak. Konuyla ilgili açıklama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, "Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz" dedi.

Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeği programı öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Bababacan, şöyle dedi:

"ADI GEÇEN HERKESİ MİLLETİMİZ DEĞERLENDİRECEK"

Bizim, şu anda altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden birisi olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var.

O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek.

Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz.

Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir.