Kocaeli Büyükşehir’in vatandaşların İzmit çarşıya yürümeden ulaşabilmesi için başlattığı ‘’Hat 41 Ç park et, devam et” sistemi tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın İzmit İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldiği toplantıda açıkladığı Hat 41Ç seferlerine başladı. Başkan Büyükakın, İzmit Marina sahilinde yer alan geniş otoparktan şehir merkezine 15 dakikada bir kalkacak ring servis hattı oluşturduklarını ve ücretinin sadece 1 TL olacağını duyurmuştu. Hat 41Ç seferlerine 9 Eylül Pazartesi sabahından itibaren başladı. Vatandaşların ‘’park et devam et’’ sistemiyle araçlarını otoparka bırakarak şehir içine toplu taşımayla geçişini sağlayan Hat 41Ç ilk günden tam not aldı. Sistem sayesinde şehir merkezine araç girişinin azaltılması da amaçlanıyor.

RİNG SEFERLERİ BAŞLADI

Büyükşehir hem şehir içi trafiğini rahatlatmak, hem de araç sayısını azaltmak için yeni bir ring hattı kurdu. 09 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yeni uygulamayla vatandaşlar, sahil şeridinde bulunan geniş otoparktan şehir merkezine ekonomik ve kolay ulaşım imkânına kavuştu. Servis hattı 15 dakikada bir işliyor ve sadece 1 TL ücretle hizmet veriyor. Böylece başta İnönü Caddesi olmak üzere, şehir içindeki esnafa ulaşım daha kolay hale geliyor.

PARK ET, 41Ç İLE DEVAM ET

“Park et, devam et” sistemiyle 41Ç hattı kullanan vatandaşlar, İzmit çarşıya yürümeden ulaşabiliyor. 41Ç hattı; Sahil otopark-Leyla Atakan Cad. -İnönü Cad.-Cumhuriyet Parkı-Sekapark-Sahil otopark güzergâhında seferlerini gerçekleştiriyor. Sabah ilk sefer 07.40’ta başlayarak akşam saat 19.55’e kadar 15 dakika sefer sıklığıyla hizmet verip, günde toplam 50 sefer yapıyor. Güzergâh üzerindeki tüm duraklardan yolcu indi bindi yapacak olan hattın ücret tarifesi 1₺ olarak uygulanıyor.

GENEL SEKRETER BARAÇLI’DAN İNCELEME

Hat 41Ç ilk günden vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldı, sürücü ve yayalardan tam not aldı. Esnafın da yeni hattan memnun kaldığı ifade edildi. Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı da ilk günde Hat 41 Ç’nin işleyişini yerinde denetledi. Bu hizmetin çarşı merkezine alışveriş veya başka işleri için gelen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağına değinen Genel Sekreter Baraçlı, esnafın da bu hizmetten memnun kalacağını vurguladı. Baraçlı, bu hat sayesinde şehir merkezine gelen vatandaşların çarşıda daha çok vakit geçireceklerini ve kolaylıkla alışveriş yapabileceklerini ifade etti. Genel Sekreter Baraçlı’ya Hat 41Ç’deki incelemelerinde UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal eşlik etti.