Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda sırıkla atlamada milli atletimiz Ersu Şaşma ve paralel barda milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan Olimpiyat Beşincisi oldu.

FRANSA (İGFA) - Atletizmde 400m engel seçmelerinde Berke Akçam 49.48 ile serisinde beşinci, Yasmani Copello Escobar 50.72 ile serisini sekizinci sırada tamamladılar. Sporcularımız yarın repesaja çıkacaklar. Ersu Şaşma ise sırıkla atlama finalinde 5.85 ile Oyunları beşinci olarak tamamladı.

C imnastikte Ferhat paralel bar finalinde 15.100 puanla Oyunları beşinci sırada tamamladı.

Güreşte Buse Çavuşoğlu kadınlar 68kg son 16 turunda ABD’li Amit Elor’a 10-2 mağlup oldu ve repesaja kaldı. Hamza Bakır grekoromen 130kg son 16 turunda Mısırlı Abdellatif Mohamed’e tuşla mağlup oldu ve repesaj şansı kalmadı. Enes Başar ise grekeromen 60kg eleme turunda Sırp Georgij Tibilov’u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Burada ise Romen Razvan Arnaut’a 4-2 mağlup oldu ve repesaj şansı kalmadı.

Yelkende Derin Atakan, kadınlar Formula Kite’da beşinci yarışı 12. sırada tamamladıktan sonra diğer 3 yarış olumsuz koşullar nedeniyle devam yapılamadı. Derin Atakan. 17. Sırada bulunuyor. Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Takımımız, yedinci yarışı 12. sırada tamamlarken, sekizince yarışta diskalifiye oldu. Takımız günün son yarışını 14. bitirdi. Dördüncü günü genel klasmanda 18. sırada tamamladı. Ecem Güzel, ILCA 6 kategorisinde dokuzuncu yarışı 21. sırada tamamlarken son yarış olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ecem Güzel, oyunları genel sıralamada 43 sporcu arasında 18. sırada tamamladı. Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadele ettiği ILCA 7 sınıfında bugün yapılması planlanan 9 ve 10. yarış olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.Yiğit Yalçın Çıtak, oyunları 43 sporcu arasında 23. sırada tamamladı. Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 sınıfı bugün yapılması planlanan yarışları olumsuz koşullar nedeniyle gerçekleşmedi.