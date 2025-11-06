Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Beslenme, Gıda Bilimi ve Gıda Toksikolojisi uzmanı olan Prof. Dr. Roger Clemens tarafından yürütülen bilimsel bir çalışma, palmiye yağının doğal olarak yaklaşık yüzde 50 doymuş yağ içermesine rağmen, pediatrik beslenmede önemli bir rol oynadığını ve gıdalarda pratik işlevler sağladığını ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Roger Clemens, palmitik asit üzerine yaptığı çalışmasında, bu asidin biyolojik fonksiyonlarını, vücutla uyumluluğunu ve potansiyel ancak temel sağlık katkılarını ele aldı.

Dr. Clemens çalışmasında, palmitik asidin insan vücudundaki toplam yağ asitlerinin yaklaşık yüzde 20- yüzde 30'unu oluşturduğunu ve enerji üretimi, hücre yapısının korunması, yağda çözünen vitaminlerin emilimi ve tümör inhibitörü olarak işlev gören çeşitli bileşiklerin sentezi gibi temel biyolojik süreçlerde kilit rol oynadığını vurguladı.

Dr. Clemens, zeytinyağı, fıstık yağı, ayçiçek yağı, süt ürünleri ve et gibi birçok doğal gıda kaynağında da bulunan palmitik asidin, anne sütündeki baskın yağ asidi olduğunu vurgulamaktadır. Bu gözlemler, palmitik asidin büyüme ve gelişmede doğal bir gereklilik olduğunu göstermektedir. Temel toksikoloji de dahil olmak üzere palmiye yağı güvenliğine ilişkin devam eden değerlendirmeleri, palmiye yağının güvenli olduğunu ve hem bebek beslenmesinde hem de bebek maması bileşiminde faydalı bir bileşen olduğunu göstermektedir.

'PALMİYE YAĞI, İNSAN BİYOLOJİSİYLE DOĞAL UYUM İÇİNDE ÇALIŞAN ÇOK YÖNLÜ, BİTKİ BAZLI BİR GIDA BİLEŞENİDİR'

Prof. Dr. Roger Clemens, palmiye yağının sağlık üzerindeki etkilerinin sadece içeriğiyle değil, aynı zamanda genel beslenme dengesi ve yaşam tarzıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Palmiye yağı, dengeli bir beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde insan sağlığına katkıda bulunabilen güvenli bir yağdır. Sağlığı etkileyen kilit faktör, palmitik asit gibi tek bir yağ asidi değil, yaşam tarzı ve beslenmedeki bütüncül dengedir.'