Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatrosu başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Akademide eğitim alan çocukların yeteneklerini sergilediği ve 5. kez izleyicilerin karşısına çıktığı “Paldır Güldür Şov” yine seyircilerden tam not aldı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin yeni yeteneklerikeşfettiği eğitimler sahnede meyvelerini vermeye devam ediyor. Akademinin çocuk tiyatrosu bünyesindedrama eğitimi alan çocuklar sahneledikleri “Paldır Güldür Şov” isimli oyunla seyircileri güldürerek büyük alkış aldılar. Oyun 5.kez izleyici karşısına çıkarken Selçuklu Sanat Akademisi geleceğin mimarı olan çocuklara verdiği eğitimlerle onların kültürel ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne alan “Paldır Güldür Şov” oyununa ilgi yoğun olurken çocukların yetenekleri de izleyici tarafından oldukça beğenildi.

Başkan Pekyatırmacı: “Çocuklarımıza fırsat verilince neleri başarabildiklerine tanık oluyoruz”

Selçuklu Sanat Akademisi’nin ortaya koyduğu işlerle sanat vizyonunu her geçen gün daha da üst seviyelere taşıdığına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sanat Akademimizlehem şehrimizin sanat hayatına katkı sunuyor hem de her yaş grubundan insanın yeteneklerini keşfetmesine imkantanıyoruz.

Burada eğitim alan kursiyerlerimiz alanında uzman eğitmenlerle yetenek yolculuğuna çıkıyorlar. Bu anlamda Selçuklu Sanat Akademisi önemli bir misyonu yerine getiriyor. Yetenek yolculuğuna çıkan kursiyerlerimizin heyecanına ve kendi alanlarındaki başarılarına şahit oluyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor.

Çocuklarımız, onlara imkanverilince neleri başarabilirler?Bunu hep birlikte bize gösterdiler.Bunun sınırı yok ve bu başarıyı çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarından eminiz. Çocuklarımıza özgüvenlerini ortaya koyma fırsatı sunduğumuzda onlar dünyanın en yetenekli çocukları haline geliyorlar.

Onun için ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve özellikle ailelerine de teşekkür ediyorum, çocuklarını bize güvenip evlatlarınıemanet ettikleri için. Bundan sonra da aynı özgüven ve kararlılıkla Selçuklu Sanat Akademimiz yoluna devam edecek ve yeni yetenekleri keşfetmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.